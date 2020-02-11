محمد بن راشد: علاقاتنا بروسيا عميقة

دبي (وام) استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دبي أمس - بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي - السيد سيرغي ناريشكين رئيس جهاز الأمن الروسي الخارجي، والوفد المرافق.

ورحب سموه بالضيف، مؤكداً عمق علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية القائمة على المصالح المشتركة للشعبين والاحترام المتبادل.

وتبادل سموه وناريشكين الحديث حول عدد من القضايا الأمنية الدولية، وسبل تعزيز التعاون الثنائي والدولي لما فيه تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمعات كافة.

حضر اللقاء، سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي اللواء طلال حميد بالهول الفلاسي رئيس جهاز الأمن في دبي، وعدد من القيادات الأمنية.

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