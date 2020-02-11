وفد «السعودية للصناعات العسكرية» يزور منشآت «نمر»

أبوظبي (الاتحاد)

زار وفد من الشركة السعودية للصناعات العسكرية، برئاسة الدكتور أندرياس شوير، الرئيس التنفيذي للشركة، منشأة شركة «نمر» الرائدة إقليمياً في صناعة الآليات العسكرية المدولبة خفيفة ومتوسطة الوزن.

ضم الوفد الزائر يوهان ستين، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «لاند سيستمز»، ووائل السرحان نائب الرئيس للاتصال المؤسسي والخدمات في الشركة السعودية للصناعات العسكرية، ومحمد الهديب، مدير لوجستيات المركبات والصناعة في شركة «لاند سيستمز»، ونورا جميح، المساعد التنفيذي للاتصال المؤسسي والخدمات في الشركة السعودية للصناعات العسكرية. كما حضر الزيارة الدكتور فهد اليافعي، رئيس قطاع المنصّات والأنظمة في (إيدج).

واطّلع الوفد الزائر على قدرات شركة «نمر» وإمكاناتها وعروض خدماتها، حيث استعرضت عدداً من مركباتها الخفيفة والمتوسطة، بما فيها آليات «جيس 4X4»، و«عجبان 440A» و«عجبان 447/‏‏‏ 447A» و«حفيت 630A»، و«ISV» و«جيس 6X6»، كما عرضت «نمر» نموذجاً لآليتها «عجبان MK2».

وقال الدكتور فهد اليافعي «تحظى شركة (نمر) بمكانة إقليمية رائدة في تصنيع الآليات العسكرية الخفيفة والمتوسطة. وتؤكد خبرة الشركة المثبتة في إنتاج المنصّات القتالية ذات الأداء العالي لتلبية متطلبات العملاء، على مكانتها المرموقة في هذا المجال. وفي هذا الإطار، تأتي زيارة الوفد البارز من الشركة السعودية للصناعات العسكرية لتعزز سمعة (نمر) وريادتها في قطاع صناعة الآليات المدرعة».

بدوره، قال أبراهام دو بليسيس، الرئيس التنفيذي لشركة «نمر»: «يُشرفنا الترحيب بالدكتور أندرياس شوير، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية والشخصيات البارزة المرافقة، إلى منشأتنا المتميزة، لإطلاعهم بصورة مباشرة على قدراتنا وإمكاناتنا الفريدة. وقد أتاحت لنا هذه الزيارة فرصة عظيمة لمعرفة المزيد عن عروض الشركة السعودية ورؤيتها للقطاع، أعمالنا تتكامل مع بعضها بعضاً بصورة جيدة للغاية».

وتقدم «نمر» تشكيلة من الحلول الشاملة في نطاق تخصصها، بما يشمل دعم تكامل أنظمة المهام، وتشتهر آلياتها بتعدد مهامها ومتانتها وأدائها، حيث تُصمّم داخلياً وتُصنع في منشآت متطورة مطابقة للمعايير العسكرية الدولية. وتتبع شركة «نمر» لقطاع المنصّات والأنظمة في (إيدج)، تجمّع التكنولوجيا المتقدمة في قطاع الدفاع وغيره من المجالات.