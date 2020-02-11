«الوطني».. مسيرة رائدة في تعزيز الشورى وخدمة الوطن

أبوظبي (الاتحاد)

يحتفل المجلس الوطني الاتحادي، غداً، بمرور الذكرى الـ 48 لتأسيسه، مواصلاً دوره في المساهمة بمسيرة النهضة الشاملة، وتعزيز نهج الشورى ومشاركة المواطنين في صنع القرار، وتكريس قيم الولاء والانتماء والتلاحم الوطني، في ظل دعم لا محدود من قبل القيادة الرشيدة.

وتحل ذكرى تأسيس المجلس وهو يواصل دوره ونشاطه الدؤوب في المساهمة بخطط الدولة واستراتيجياتها الوطنية في ظل الاستعداد للمستقبل بالإعلان عن عام 2020 «عام الاستعداد للخمسين»، وبدء أعمال الفصل التشريعي الحالي، بعد إجراء رابع تجربة انتخابية شهدت زيادة أعداد الهيئات الانتخابية في انتخابات عضوية المجلس لعام 2019، بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، وتطوير مسيرة المشاركة والعمل البرلماني في الإمارات التي كانت على الدوام مسيرة واعية نابعة من خصوصية مجتمع الإمارات وظروفه واحتياجاته.

وساهم المجلس من خلال ممارسة اختصاصاته الدستورية بتحديث وتطوير التشريعات ومناقشة الموضوعات وتبني التوصيات بشأنها، ومن خلال دوره المساند والمرشد والداعم لعمل الحكومة في الاهتمام بشؤون الوطن والمواطنين، وذلك على مدى 17 فصلاً تشريعياً عقد خلالها 613 جلسة، أقر خلالها 603 مشروعات قوانين، ووافق على 7 تعديلات دستورية، وناقش 327 موضوعاً عاماً، ووجه 891 سؤالاً تبنى بشأنها 355 توصية، ووقع 34 مذكرة تعاون مع برلمانات إقليمية ودولية.

وحظي المجلس الذي عقد أول جلسة بتاريخ 12 فبراير 1972، بالتزامن مع بدء مرحلة التأسيس للنهضة الحضارية لدولة الإمارات، باهتمام ودعم لا محدود من قبل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي كان يعتبر المجلس إحدى المؤسسات الاتحادية التي من خلالها يتجسد نهج الشورى ومشاركة المواطنين في مسيرة البناء والتطور والنهضة الشاملة.

وواصل المجلس مسيرة الخير والعطاء والجهد والبناء كما أراد له الآباء المؤسسون، وترجمة لرؤية القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، راعي مسيرة تمكين المجلس، في عملية تمكينه وتفعيل دوره وتكامل اختصاصاته الدستورية وتجسيده للثوابت والروح الاتحادية، حيث أكد سموه في كلمته بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثلاثين، أن «المرحلة القادمة من مسيرتنا وما تشهده المنطقة من تحولات وإصلاحات تتطلب تفعيلاً أكبر لدور المجلس الوطني الاتحادي، وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للمؤسسة التنفيذية، وسنعمل على أن يكون مجلساً أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين تترسخ من خلاله قيم المشاركة الحقة ونهج الشورى من خلال مسار متدرج منتظم، حيث قررنا بدء تفعيل دور المجلس الوطني عبر انتخاب نصف أعضائه من خلال مجالس لكل إمارة، وتعيين النصف الآخر، بادئين مسيرة تكلل بمزيد من المشاركة والتفاعل من أبناء الوطن».

وساهمت التعديلات الدستورية لسنة 2009 في تمكين المجلس الوطني الاتحادي من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية، والتي شملت تعديل المادتين 72 و78 من الدستور اللتين أتاحتا تمديد مدة عضوية المجلس من عامين إلى 4 أعوام، وتمديد دور الانعقاد إلى مدة لا تقل عن 7 أشهر، وذلك ابتداء من الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام، كما تم تعديل المادة 85 من الدستور لإعطاء المجلس سلطة أكبر في ما يتعلق بلائحته الداخلية، حيث يتولى المجلس وضع مشروع اللائحة وتصدر بقرار من رئيس الاتحاد بناء على موافقة المجلس الأعلى للاتحاد، وتم تعديل المادة 91 من الدستور والمتعلقة بالاتفاقيات والمعاهدات التي تبرمها الدولة، حيث يحدد بقرار من رئيس الاتحاد الاتفاقيات والمعاهدات التي يتوجب أن تعرض على المجلس الوطني قبل التصديق عليها.

وعلى مدى 4 فصول تشريعية منذ عام 2007، عقد المجلس الوطني الاتحادي ولغاية الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر عقد المجلس 202 جلسة ناقش وأقر خلالها 189 مشروع قانون بعد أن عدل واستحدث عدداً من موادها وبنودها، وناقش 29 موضوعاً عاماً تناولت سياسات العديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات والمجالس والمراكز والبرامج الاتحادية في مختلف المجالات، بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى دعم مسيرة التنمية الشاملة، وتحقيق أهدافها التنموية في شتى المجالات، كما وجه أعضاء المجلس 681 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة.

وفي خطوة جسدت الدعم الذي تقدمه القيادة ومجتمع الإمارات لمشاركة المرأة في الحياة السياسية والعمل البرلماني، تضمن مرسوم صاحب السمو رئيس الدولة، بتشكيل المجلس الوطني الاتحادي في الفصل التشريعي الـ 14، 9 نساء، واحدة منهن فازت في الانتخابات التي جرت عام 2006، كما سجل ريادة لاقت كل الترحيب والتقدير على الصعيدين الداخلي والخارجي، بانتخاب امرأة لرئاسة المجلس للفصل التشريعي السادس عشر كأول امرأة تترأس مؤسسة برلمانية على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط، في حين تضمن مرسوم تشكيل المجلس في الفصل التشريعي الحالي 20 سيدة، حصلت منهن امراة على منصب النائب الثاني لرئيس المجلس.