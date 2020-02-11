100 شخصية يستشرفون الدور الإيجابي للمرأة بـ«المنتدى العالمي»

دبي (وام)

يناقش منتدى المرأة العالمي - دبي 2020، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمرأة يومي 16 و17 فبراير الجاري، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، السياسات والمبادرات التي تعزز التأثير الإيجابي للمرأة في جميع المجالات، واستشراف هذا الدور المستقبلي، بما في ذلك سبل زيادة مشاركتها الاجتماعية والاقتصادية خاصة في قطاع ريادة الأعمال، وذلك خلال 60 جلسة نقاشية يتحدث فيها أكثر من 100 مسؤول محلي وعالمي، بالإضافة إلى قيادات ومسؤولي المنظمات الدولية والمتحدثين المُلهِمين في مجالات عِدة.

وأعربت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، عن ترحيبها بكل المتحدثين وضيوف الدولة من الوفود المشاركة من مختلف أنحاء العالم، مؤكدة أن دولة الإمارات تساند كافة الجهود العالمية الرامية للارتقاء بقدرات المرأة، وتعزيز مشاركتها إلى جانب الرجل في التغلّب على ما تواجهه الإنسانية من تحديات من أجل صنع غد واعد يحمل مزيداً من فرص التقدم والازدهار لجميع شعوب الأرض.

وحول دلالات استضافة دولة الإمارات للمنتدى العالمي للمرأة، أكدت سموها أن دولة الإمارات تجني اليوم ثمار مسيرة حافلة بالعمل الدؤوب ومشمولة بكل العناية والتشجيع من قيادتنا الرشيدة، انطلاقاً من إيمان كامل بقدرة المرأة على القيام بأدوار مهمة ومؤثرة في المجتمع، لتقدم دولتنا للعالم اليوم نموذجاً مُلهماً في كيفية الارتقاء بإسهامات المرأة، عبر منحها المساحة الكفيلة بتوظيف قدراتها على النحو الأمثل في خدمة المجتمع، ولتصبح الإمارات اليوم ملتقى العالم ومقراً لأكبر الفعاليات والمؤتمرات الداعمة للمرأة، ومنصة دولية للحوار الهادف لدفع أطر التحوّل والتأثير الإيجابي، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من قدراتها في شتى المجالات، ليس على مستوى المنطقة فحسب، بل أيضاً على الصعيد العالمي.

وقالت سموها: «على الرغم من أن ملف تمكين المرأة في العالم العربي قد مر خلال العقود الماضية بتحديات استدعت بذل كثير من الدول جهوداً مضاعفة لتحسين أوضاع المرأة، ومنحها فرصاً متكافئة مع الرجل لدخول الحياة العملية، كانت دولة الإمارات العربية المتحدة سبّاقة في إيلاء هذا الملف الاهتمام الكامل مسجلةً نجاحات لافتة وضعتها في صدارة جهود دعم المرأة على الصعيد العربي».

وقالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم: «بفضل دعم وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، حققت دولة الإمارات إنجازات مهمة في مجال دعم المرأة».