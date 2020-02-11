الأحمد: التكنولوجيا تعزز التحضر المستدام

أبوظبي (الاتحاد) ناقش «المنتدى الحضري العالمي العاشر» أمس، دور التكنولوجيا العابرة للحدود في تعزيز التحضر المستدام، حيث تتواصل نقاشات المنتدى المنعقد، تحت شعار «مدن الفرص: ربط الثقافة والابتكار» في «مركز أبوظبي الوطني للمعارض»، خلال الفترة من 8 إلى 13 فبراير2020. وتنظم «دائرة البلديات والنقل» هذا الحدث العالمي الكبير بالشراكة مع «موئل الأمم المتحدة»، لأول مرة في المنطقة العربية.

وقال محمد الخضر الأحمد، المدير التنفيذي للشؤون الاستراتيجية في «دائرة البلديات والنقل»، والمنسق العام لـ«المنتدى الحضري العالمي العاشر»: «تعمل دائرة البلديات والنقل على إبراز تجربتها في تأسيس المدن الذكية، من خلال ابتكارها خدمات رقمية ضمن برنامجها في التحول الرقمي، حيث أطلقت الدائرة العديد من المبادرات المصممة لتسريع النتائج الذكية والرقمية مع توفير تجارب رقمية حقيقية».

وأضاف: إن الدائرة تسعى إلى تعزيز سمعة ومكانة أبوظبي بشأن الآليات التطبيقية للمدن الذكية في كل من محاور استشراف مدن المستقبل عبر الابتكار التكنولوجي.

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