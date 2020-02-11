إيهاب الرفاعي (الظفرة) نظم مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» بالتعاون مع كليات التقنية العليا معرضاً توعوياً في مجمع بينونة بمدينة زايد، وذلك كمرحلة أولى تعقبه جولة أخرى في مدينة الرويس غداً الأربعاء وبعد غدٍ؛ بهدف توعية الطلاب بمهام ومشاريع «تدوير».

وشهد المعرض استقطاب عدد كبير من طلبة المدارس بمختلف المراحل العمرية، كما نال إعجاب الكثيرين منهم في وصول المعلومة بطريقة سلسة، وقدم «تدوير»، خلال فعاليات المعرض، برامج وأنشطة متعددة ومتنوعة حول أهمية تقليل النفايات، وفصلها من المصدر، وإعادة تدويرها واستخدامها، فضلاً عن تخصيص لوحة إلكترونية، ليعرض فيها أمام الزوار والمشاركين طرق تصميم وصناعة مجسمات من النفايات والمواد المستهلكة المعاد تدويرها.

وقال محسن العامري مدير فرع الظفرة لدى مركز أبوظبي لإدارة النفايات - «تدوير»: تسهم مشاركتنا في المعرض الذي سيقام على مدى 4 أيام، منها يومان في مدينة زايد وآخران في مدينة الرويس للتوعية المجتمعية وخدمات تدوير في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من مختلف فئات المجتمع، وبالأخص طلبة المدارس، بشكل إيجابي وفاعل، وتوعية الطلبة بطرق مبتكرة وجديدة عن طريق تقديم لوحة إلكترونية يمكن من خلالها معرفة كافة الخدمات والبرامج المقدمة للسكان عبر تطبيق «الباركود»، حيث يتيح للزوار مشاهدة أفلام وثائقية ومقاطع فيديو بكل خدمة تتضمنها اللوحة الإلكترونية الموجودة في المعرض.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر معرض توعوي لـ «تدوير» في الظفرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.