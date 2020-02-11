«دبي الدولية لأفضل الممارسات» تستقبل مشاركات من 90 دولة

دبي (وام)

استقبلت جائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة مشاركات من 90 دولة حول العالم، بعد أن أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» -بشكلها الجديد- على هامش أعمال الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات في دبي العام الماضي 2019. وتحظى الجائزة -التي تنظمها بلدية دبي بالمشاركة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية- بإقبال كبير للتسجيل والمشاركة من المنظمات والهيئات الحكومية والخاصة والأفراد بعد تطويرها وتوسيع قاعدة المشاركة فيها لتشمل أعداداً أكبر من شريحة المشاركين العالميين، وذلك من خلال إتاحة وتسهيل المشاركة فيها للراغبين من جميع أنحاء العالم، وكذلك مضاعفة المبالغ المالية المرصودة للفائزين في الفئات الخمس للجائزة إلى مليون دولار أميركي.

ويتم التسجيل للمشاركة في الجائزة من خلال موقعها الإلكتروني الذي يشهد زيادة مستمرة في أعداد الزوار منذ فتح الباب لاستقبال المشاركات سبتمبر الماضي، حيث تجاوز عدد زوار الموقع 70 ألف زائر من أكثر من 154 دولة، وتم التسجيل للمشاركة من أكثر من 90 دولة إلى الآن.

ويتوقع أن يصل العدد إلى أكثر من 170 دولة في نهاية مرحلة التسجيل يوم 30 أبريل المقبل.. في حين بلغ عدد المشاركين في الجائزة منذ بدء إطلاقها عام 1996 نحو 5200 مشارك من أكثر من 170 دولة خلال الدورات الـ11 السابقة للجائزة.