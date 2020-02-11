الامارات | إعلانات عن مكافآت بآلاف الدراهم للعثور على حيوان مفقود

شكرا لقرائتكم خبر عن إعلانات عن مكافآت بآلاف الدراهم للعثور على حيوان مفقود والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «ودود» و«حساس» و«صديق»، مواصفات أطلقها بعض مربي الحيوانات الأليفة على حيواناتهم المفقودة، ضمن إعلانات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب مواصفات أخرى، من النوع الذي يستطيع الجميع ملاحظته بسهولة، آملين حث الآخرين على مساعدتهم في العثور عليها.

وتجتذب هذه النوعية من الإعلانات، عادة، الباحثين عن فرصة لاصطياد «المال السهل»، إذ يعمد بعض هؤلاء إلى إيهام المعلن بأنهم عثروا على حيوان يحمل المواصفات ذاتها التي يتضمنها الإعلان، طمعاً في الحصول على المكافأة المالية المرصودة، التي تصل قيمتها أحياناً إلى آلاف الدراهم.

ويرسل بعضهم صوراً مفبركة، إلى المعلن، لإيهامه بأن حيوانه المفقود موجود لديهم فعلاً، آملين الحصول على جزء من المكافأة قبل تسليمه له.

ويلجأ مربو حيوانات أليفة مفقودة إلى المواقع الترويجية، عارضين مكافآت مالية على من يجدها لإعادتها إليهم، لعدم معرفتهم بوجود جهة مختصة يمكنهم اللجوء إليها في مثل هذه الحالات، هي تطبيق «أليف» الذي أطلقته بلدية دبي عام 2015، إذ لا يزيد عدد الحيوانات الأليفة المسجلة فيه منذ إطلاقه على 398 حيواناً، فيما دعت البلدية من يفقد حيوانه الأليف إلى تقديم بلاغ عبر مركز الاتصال التابع لها.

ورصدت «الإمارات اليوم» معلنين عرضوا مكافآت مالية تبدأ من 1000 درهم، لتشجيع من يجد حيواناتهم المفقودة على إعادتها إليهم، فقد أعلن شخص عن فقدان قطته «تيجي»، مبيناً أن لونها أسود ممزوج بالبني، وتبلغ عامين، مضيفاً أنها تركت المنزل، ولم تعد إليه. وأكد آخر أنه فقد قطته السوداء في منطقة مردف، وهي بلا أسنان، مضيفاً أن القطة لم تكن ترتدي طوقها الذي يحمل بياناتها في اليوم الذي فقدت فيه، موضحاً أن «الطريقة الوحيدة للتعرف إليها هي عينها اليمنى، التي تعرضت لحادث ترك أثراً مميزاً عليها».

وأفاد معلن بأنه فقد كلبه، يوم 17 أكتوبر الماضي، في منطقة الراشدية، وطالب من يعثر عليه بالاتصال به للحصول على مكافأة.

وأكد آخر أنه فقد قطته منطقة بواحة السيلكون في دبي، لافتاً إلى أن «طريقتها الودود في التعامل تغري الآخرين باصطحابها للعيش معهم»، وقال معلن إنه فقد طائر «كوكتيل»، في ديرة سيتي سنتر، بالقرب من أحد المتاجر الشهيرة هناك، واصفاً إياه بأنه «ودود»، داعياً من يجده إلى إعادته إليه.

وعرض شخص، فقد قطاً أليفاً في سوق الشهامة، 1000 درهم مكافأة لمن يعثر عليه، راجياً من يجده الاتصال به لاستلام المكافأة. وعرض معلن آخر 1500 درهم لمن يجد قطاً فقده أمام أحد البنوك. كما عرض معلن عن مكافأة قدرها 5000 درهم لمن يعثر على قط مفقود، أبيض اللون، وقدم آخر مكافأة 1000 درهم لمن يجد قطته، من نوع كاليكو، مبيناً أنها «ذات شعر متوسط الطول، لونها أبيض»، مطالباً من يجدها بالتواصل معه لإعادتها إليه، وأشار معلن إلى أنه فقد كلبه «بوب»، شارحاً أن «لونه أحمر ممزوج بالبياض».

وكانت مقيمة فرنسية تسكن في جميرا عرضت، أخيراً، مكافأة مالية قدرها 10 آلاف درهم لمن يجد كلبها المفقود، البالغ أربع سنوات.

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وتواصلت «الإمارات اليوم» مع أشخاص أعلنوا عن فقدان حيواناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد أكدوا خلال الاتصال مع الصحيفة أنهم تلقوا عدداً كبيراً من الاتصالات منذ نشرهم الإعلان. وأن كثيراً من المتصلين أكدوا لهم عثورهم على الحيوان المفقود، وأرسلوا لهم صوراً لحيوانات أخرى، تحمل مواصفات الحيوان المفقود، المنشورة في الإعلان، لافتين إلى وجود محاولات لفبركة الصور.

من جانبها، قالت مديرة إدارة خدمات الصحة العامة في البلدية، زهور الصباغ، لـ«الإمارات اليوم»، إنه إذا فقد المتعامل حيوانه فعليه أن يقدم بلاغاً في مركز الاتصال، متضمناً بياناته وبيانات الحيوان المفقود، للتواصل معه في حال العثور عليه، وأضافت: «في كل الحالات، سواء كان هناك بلاغ مقدم أم لا، فإن الإجراءات المتبعة في البلدية، عند ضبط حيوان سائب، هي التواصل مع صاحبه، إذا كان الحيوان المفقود مسجلاً، وإبلاغه بأن حيوانه موجود، وأن عليه أن يتسلمه خلال ثلاثة أيام عمل، وإذا لم يأتِ في الموعد يكون للبلدية حق التصرف به وعرضه للتبني».

«أليف»

أطلقت بلدية دبي تطبيق «أليف»، عام 2015، لتسهيل نشر الإعلانات عن الحيوانات المفقودة، والحيوانات المعثور عليها، والحيوانات الشاردة.

كما يمثل «أليف» منصة لأصحاب الحيوانات الأليفة، لتحسين خدمات التسجيل والتبني والعناية بالحيوانات في دبي.

ومن أهم خصائصه أنه يوفر بيانات موثوقة عن أصحاب الحيوانات الأليفة، ويدير معلومات الحيوانات، ويسهل عمليات التسجيل والعلاج لها من خلال عيادة البلدية، ويوفر رؤية شاملة لأصحاب الحيوانات الأليفة عن الأماكن ذات الأهمية، عبر الخريطة الخاصة بالتطبيق. كما يوفر منصة موحدة وشاملة لتبني تلك الحيوانات.

وبلغ عدد الحيوانات الأليفة، التي تم تبنيها منذ إطلاق التطبيق، أكثر من 398 حيواناً.

معلن يصف قطته: «أسلوبها في التعامل يغري الآخرين باصطحابها معهم».



إعلان عن مكافأة مالية للعثور على «تيجي»: «خرجت من المنزل ولم تعد».