الامارات | بالفيديو.. شرطة أبوظبي تضبط 13 عصابة تضم 142 محتالاً العام الماضي

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. شرطة أبوظبي تضبط 13 عصابة تضم 142 محتالاً العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في شرطة أبوظبي، العميد عمران أحمد المزروعي، بأن شرطة أبوظبي نجحت في ضبط 13 عصابة من محترفي النصب الهاتفي، حيث بلغ عدد المتهمين 142، وذلك خلال عام 2019 وحتى فبراير الجاري.

وأوضح أن المتهمين استدرجوا ضحاياهم عن طريق الاحتيال، باعتبارهم موظفين مصرفيين، وطلبوا منهم تحديث بياناتهم البنكية، واستولوا على أموالهم، أو إيهامهم بالفوز بجوائز وهمية، مشيراً إلى أن فرق البحث والتحري تمكنت من إعادة جزء من أموال الضحايا الذين فتحوا بلاغات فور تعرضهم للاحتيال.

وذكر أن شرطة أبوظبي رصدت في الآونة الأخيرة أساليب عدة يتبعها المحتالون عبر الهاتف لاستدراج ضحاياهم والاستيلاء على بياناتهم المصرفية، منها اتصالهم بالضحايا من خلال هاتف نقال وليس أرضياً، وادعاء فوزهم بجوائز وهمية، وبمبالغ مالية كبيرة تتبع مؤسسات معروفة، ويطلبون من الضحية تحديث بياناته المصرفية، وتزويدهم بالأرقام السرية لبطاقاته الائتمانية، محذراً من روابط مواقع إلكترونية احتيالية، تحاكي المؤسسات الحكومية وغيرها.

إلى ذلك، أطلقت شرطة أبوظبي حملة «خلك حذر» في نسختها الثالثة، بهدف توعية الأفراد بمخاطر الاحتيال الهاتفي والإلكتروني، التي تتطلب الحذر في التعامل معها. وأكد مدير قطاع الأمن الجنائي، العميد محمد سهيل الراشدي، أن الحملة تخاطب الجمهور بأربع لغات (العربية والإنجليزية والأوردو والهندية)، وتحذير من عمليات الاحتيال الهاتفي والإلكتروني، التي تروّج الفوز بجوائز وهمية بالأساليب التقنية الحديثة والتقليدية.

وذكر أن الحملة تتضمن فعاليات وأنشطة عدة، تشمل المجالس المجتمعية، وخطب الجمعة، بمشاركة مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب منصات شرطة أبوظبي، ومختلف وسائل الإعلام، وتوزيع كتيبات التوعية، وإرسال الرسائل النصية، ومحاضرات توعية، وغيرها.

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وتابع أن الحملة تحث الجمهور على ضرورة الحذر من المحتالين الذين يستخدمون أساليب مغرية للاحتيال عبر الهاتف أو الإنترنت، لافتاً إلى ضرورة الانتباه بعدم التعامل مع الأرقام الغريبة، والمحافظة على سرية المعلومات المالية الشخصية، وإبلاغ الأجهزة الأمنية فور استقبال اتصال هاتفي مريب، واتخاذ الحيطة في التعامل مع الاتصالات والرسائل الهاتفية، والتأكّد من مصدرها.

ودعا مستخدمي الهواتف المتحركة إلى ضرورة عدم الانقياد وراء الخدع التي يوهم أصحابها المستخدمين بفوزهم بجوائز مالية قيّمة، من غير مرجعية أساسية لها، حيث بيّنت بلاغات عديدة أنها جوائز وهمية، تستهدف إمّا الاستيلاء على الرصيد المالي أو الدخول في «شبكة معقدة» من الاتصالات والرسائل الهاتفية الخادعة، التي تنتهي باستنزاف مبالغ من غير عائد حقيقي.

وأشار إلى الأساليب الخادعة التي يستخدمها المحتالون، بإرسال رسائل نصية أو «واتس آب»، بغرض الاحتيال بحظر بطاقة الصراف الآلي لعميل البنك، لعدم تحديث بياناته، ومطالبته بالتواصل مع رقم هاتف للتحديث بالشكل الصحيح، ما يتيح للمحتالين التعرف إلى بياناته والاحتيال عليه.

سرعة الإبلاغ

قال نائب مدير إدارة التحقيقات الجنائية، المقدم يوسف محمد الزعابي، إن سرعة الإبلاغ عن جرائم الاحتيال التي وقع فيها الضحايا وجهود التوعية أديا إلى استرجاع مبالغ مالية كبيرة، مشيراً إلى أن المحتالين يستخدمون شتى الأساليب المغرية للإيقاع بضحاياهم، عبر الهاتف أو الإنترنت عموماً عبر الإيميلات.

‏ودعا مدير مركز المعلومات والرصد، المقدم سلطان عبدالله السلامي، إلى عدم الاستجابة للمكالمات الهاتفية والرسائل النصية المشبوهة، مؤكداً أهمية المبادرة إلى الإبلاغ عبر خدمة أمان على الرقم 8002626.

وحث على ضرورة الانتباه عند التعامل مع الأرقام الغريبة، والمحافظة على سرية المعلومات المالية والشخصية، وإبلاغ الأجهزة الأمنية فور استقبال اتصال هاتفي مريب، واتخاذ الحيطة في التعامل مع الاتصالات والرسائل الهاتفية، والتأكّد من مصدرها، وفي حالات الاحتيال إبلاغ أقرب مركز شرطة.

- «خلك حذر» تهدف إلى توعية الأفراد بمخاطر الاحتيال الهاتفي والإلكتروني.