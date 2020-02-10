«الأرصاد» يتوقع سقوط أمطار على الدولة غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبراً وغائماً مع سقوط أمطار متفرقة على فترات، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر، مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وقال المركز في بيان، اليوم الاثنين، إن الموج في الخليج العربي مضطرب إلى شديد الاضطراب أحياناً، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى مضطرب.

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