كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن موتورولا تطلق هاتفها الجديد القابل للطي مع مشهد للإمارات
طرحت شركة موتورولا هاتفها الجديد القابل للطي في الإمارات بسعر وصل إلى 5999 درهم.
يمكن القول إنه أحد أروع الهواتف المحمولة في السوق، ويمكنك الحصول عليه باللونين الفضي والأسود وحتى الوردي.
وعادت موتورولا بإصدار جديد مبسط من هواتفها، وتم إطلاق Razr الجديد في المنطقة من خلال مقطع فيديو مذهل لعرض بطائرات بدون طيار فوق دبي.
وفي العرض المميز، خرجت مجموعة من الطائرات بدون طيار إلى سماء دبي لإنشاء مشهد مذهل يحكي قصة موتورولا رازر الجديد، الذي يوصف بأنه “أول هاتف ذكي بشاشة مرنة”.
ويتم بيع الطراز الجديد بسعر 5999 درهم إماراتي في الإمارات، وهو متاح للطلب المسبق الآن، حصرياً في اتصالات ودو، بحسب موقع واتس أون.
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