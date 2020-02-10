اخبار الخليج / اخبار الإمارات

بالصور| تدريبات نادي الأرسنال في دبي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

Advertisements
كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 10 فبراير 2020 آخر المقالات, الإمارات مشاركة

بالصور| تدريبات نادي الأرسنال في دبي

نشرت صحيفة غلف نيوز صوراً تظهر جانباً من تدريبات فريق الأرسنال الإنكليزي خلال معسكره الشتوي في دبي استعداداً للمراحل المتبقية من الدوري الإنكليزي.

The full first-team squad made the trip to the UAE, as they prepare to get back in Premier League action on their return to England

وأعرب الاسباني ميكل أرتيتا مدرب أرسنال الانجليزي عن إعجابه بطقس دبي و ملاعب المجمع الرياضي بند الشبا الذي يستضيف معسكر المدفعجيـة من 7 إلى 11 الجاري، ووصفها بالمذهلة.

Stars such as Mesut Ozil were put through their paces as the Gunners bid to regroup and aim for a top-four place in the Premier League

وذهب عدد من نجوم الفريق إلى دبي قبل أيام من انطلاق المعسكر، وقال ارتيتا: لا يمكن الحفاظ على المستوى نفسه طيلة 10 أشهر ، هذا مستحيل ، كنت بحاجة إلى الاستراحة ، لقد يقصدون دبي بحكم رحلتنا مع طيران الإمارات.

Star striker Pierre-Emerick Aubameyang and Matteo Guendouzi were clearly enjoying the escape from the nasty weather back in the UK
 Ozil, pictured with Alexandre Lacazette, will be keen to impress Arteta, having seen a dip in form recently
 David Luiz was all smiles ahead of the training session as he chatted with teammate Bukayo Saka
 Rob Holding prepares to get down to training in Dubai at Nad Al Sheba
There was good news for Arsenal fans as Kieran Tierney returned to full-time training, under the watchful eye of Arteta
The Scottish defender dislocated his shoulder on December 9 but now looks fighting fit
'A familiar face was at our training base earlier today! Good to see you again, Manuel Almunia,' tweeted Arsenal as the former Gunners goalkeeper popped in to say hello
 
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| تدريبات نادي الأرسنال في دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سنيار وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا