آخر المقالات, الإمارات مشاركة

كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 10 فبراير 2020 بالصور| تدريبات نادي الأرسنال في دبي نشرت صحيفة غلف نيوز صوراً تظهر جانباً من تدريبات فريق الأرسنال الإنكليزي خلال معسكره الشتوي في دبي استعداداً للمراحل المتبقية من الدوري الإنكليزي. وأعرب الاسباني ميكل أرتيتا مدرب أرسنال الانجليزي عن إعجابه بطقس دبي و ملاعب المجمع الرياضي بند الشبا الذي يستضيف معسكر المدفعجيـة من 7 إلى 11 الجاري، ووصفها بالمذهلة. وذهب عدد من نجوم الفريق إلى دبي قبل أيام من انطلاق المعسكر، وقال ارتيتا: لا يمكن الحفاظ على المستوى نفسه طيلة 10 أشهر ، هذا مستحيل ، كنت بحاجة إلى الاستراحة ، لقد يقصدون دبي بحكم رحلتنا مع طيران الإمارات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| تدريبات نادي الأرسنال في دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سنيار وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.