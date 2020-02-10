الامارات | طالب «متعاطي» يطلب تكفيله لأداء الامتحان

شكرا لقرائتكم خبر عن طالب «متعاطي» يطلب تكفيله لأداء الامتحان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة جنح أبوظبي في جلستها أمس، قضية اتهام شاب خليجي، بتعاطي المخدرات وتخلفه عن الفحص الدوري بدون إذن مسبق، وقررت تأجيل القضية لجلسة 24 فبراير الجاري.

وخلال الجلسة، أنكر المتهم تعاطيه للمواد المخدرة، مؤكداً أن لديه وصفات طبية صادرة عن أحد المستشفيات الحكومية، وأنه حاول تقديم هذه الوصفات للموظف خلال الفحص الدوري، إلا أن الأخير رفض استلامها.

وأشار المتهم إلى أن لديه سابقة تعاطي واحدة، وأنه توقف، وكان يداوم على الفحص، وتغيب بسبب المرض، وطلب من هيئة المحكمة تكفيله، نظراً لكونه طالباً، ولديه امتحانات، إضافة إلى أنه وحيد والدته، وهو من يرعى شؤونها.