الامارات | محاكمة آسيوية تجري عمليات تجميل بدون ترخيص

شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة آسيوية تجري عمليات تجميل بدون ترخيص والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حجزت محكمة أبوظبي الاستئنافية، قضية اتهام آسيوية، بمزاولة نشاط اقتصادي، يتمثل في شد ترهلات الجسم، من دون الحصول على ترخيص من قبل الجهات المعنية، للحكم إلى جلسة اليوم الاثنين.
وكانت الجهات المختصة قد أحالت المتهمة إلى القضاء بعد ورود معلومات تفيد بوجود فتاة من جنسية آسيوية، تتردد على الصالونات النسائية، وتتصيد الراغبات في إجراء عمليات تجميل منها شد الجلد والترهلات الجسدية الناتجة عن السمنة أو الولادة، وإزالة التجاعيد، مدعية أنها متخصصة في عمليات التجميل بدون جراحة باستخدام أجهزة ليزر ومنتجات تجميل طبيعية.
وكانت محكمة أول درجة قد عاقبت المتهمة بالغرامة والإبعاد عن الدولة، بعد إدانتها بمزاولة نشاط بدون ترخيص، وخلال جلسة الاستئناف أنكرت الاتهامات المسندة إليها والتمست من المحكمة استخدام الرأفة معها وتخفيض مبلغ الغرامة وإلغاء عقوبة الإبعاد الصادرة في حقها.
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