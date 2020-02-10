ملك البحرين يؤكد أهمية الخبرات المشتركة لتحقيق الأمن الغذائي

المنامة (وام)

أكد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، أهمية الاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة لبلاده والإمارات، خاصة في مجال تحقيق الأمن الغذائي والذي يعد مطلباً أساسياً من مطالب التنمية المستدامة.

جاء ذلك لدى استقبال جلالته في قصر الصخير، معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة دولة، المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي، وذلك بمناسبة زيارتها للمملكة بحضور الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، سفير الدولة لدى مملكة البحرين.

ونقلت معاليها إلى جلالته تحيات وتقدير صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياتهم الطيبة لشعب البحرين بالمزيد من التطور والازدهار.

ورحب جلالة ملك البحرين -خلال اللقاء- بمعالي الوزيرة، وأعرب عن اعتزازه بالروابط الأخوية الراسخة والمتميزة التي تجمع بين البلدين وقيادة الشعبين الشقيقين، والتي تزداد قوةً في ظل الحرص المتبادل على تطويرها، منوهاً جلالته بمستوى التعاون والتنسيق الوثيق بين مملكة البحرين ودولة الإمارات في مختلف المجالات.

وأشاد جلالته بالنهضة الحضارية والتنموية الرائدة التي تواصل تحقيقها دولة الإمارات في القطاعات كافة، وبإنجازاتها المحورية في تحقيق الأمن الغذائي على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي. ومن جانبها، أعربت معالي الوزيرة عن بالغ الشكر والامتنان لجلالة ملك البحرين على ما حظيت به من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارتها للمملكة، مؤكدةً الحرص على ترسيخ التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية في مجال تحقيق الأمن الغذائي.

إلى ذلك، استقبلت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة ملك مملكة البحرين، رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي -بقصر الروضة- معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري.

وأشادت قرينة ملك البحرين بالتعاون والشراكة الاستراتيجية مع دولة الإمارات من خلال توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأمن الغذائي، ترتكز على تبادل الخبرات والمعلومات والدراسات والأبحاث في المجالات كافة ذات العلاقة بالأمن الغذائي، متمنية أن تعود هذه الشراكة بالخير والنفع على البلدين الشقيقين.

ومن ناحية أخرى، التقت معاليها -خلال زيارتها لمملكة البحرين- معالي المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في المملكة، وأجرت جولة برفقة معاليه في مركز الحاضنات الزراعية بهورة عالي وسوق المزارعين الدائم هناك وشركة دار أكو. وعبرت معاليها عن سعادتها بالاطلاع على تجربة هذه الحاضنات، وما تمثله هذه المنطقة من أهمية لتحقيق الأمن الغذائي للبحرين، مؤكدة اهتمام دولة الإمارات بالشراكة مع المملكة في تعزيز الجهود المبذولة في هذا الجانب.

وتفقدت معاليها عدداً من المزارع التي تدار بأيدٍ وخبرات بحرينية، واطلعت على ما ينتجه المزارع البحريني من مختلف الأنواع والأصناف النباتية.