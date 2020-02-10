محمد بن زايد: حريصون على تعزيز العلاقات مع ألبانيا

أبوظبي (وام) استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، معالي إيدي راما، رئيس وزراء جمهورية ألبانيا الصديقة الذي يزور دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور «المنتدى الحضري الدولي» العاشر الذي تستضيفه أبوظبي حالياً.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، برئيس وزراء جمهورية ألبانيا الصديقة في الإمارات، مؤكداً أهمية العلاقات الإماراتية - الألبانية، وحرص الإمارات على تعزيزها وتطويرها على المستويات كافة.

تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية ألبانيا في مختلف المجالات وسبل دعمها وتنميتها لمصلحة البلدين والشعبين الصديقين، إضافة إلى الأوضاع في منطقتي الشرق الأوسط والبلقان، والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

من جانبه، أعرب معالي إيدي راما، رئيس وزراء جمهورية ألبانيا، عن سعادته بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، مقدماً شكره وتقديره للدعم الذي تقدمه لبلاده في مجال التنمية، وأكد أن ألبانيا لديها حرص كبير على تعزيز وتنمية العلاقات مع دولة الإمارات في مختلف المجالات.

حضر اللقاء، محمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، ومحمد مير عبدالله يوسف الرئيسي، سفير الدولة لدى الجمهورية اليونانية، السفير غير المقيم لدى ألبانيا.

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