حاكم الشارقة يثني على جهود مؤسسات مكافحة «غير المعدية»

الشارقة (الاتحاد)

أثنى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على جهود المؤسسات والجمعيات المعنية بمكافحة الأمراض «غير المعدية» بقيادة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي الرئيسة المؤسِّسة لجمعية أصدقاء مرضى السرطان، سفيرة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان للإعلان العالمي للسرطان، وسفيرة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان لسرطانات الأطفال، على الجهود المبذولة في التوعية للوقاية من خطر الأمراض غير المعدية والحفاظ على حياة ملايين البشر حول العالم.

جاء ذلك خلال افتتاح صاحب السمو حاكم الشارقة، مساء أمس، أعمال الدورة الثالثة من المنتدى العالمي لتحالف منظمات الأمراض غير المعدية، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، بحضور سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، الرئيسة المؤسِّسة لجمعية أصدقاء مرضى السرطان، سفيرة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان للإعلان العالمي للسرطان، وسفيرة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان لسرطانات الأطفال.

وقال صاحب السمو حاكم الشارقة: إن الكوارث التي تسببها الطبيعة والإنسان، يهب لها القادة والمؤسسات بالتبرع والتدخل، وتعقد لها المؤتمرات، وينزعج لأعداد الوفيات جميع الناس، لكن هناك وفيات بالملايين تنتهي حياتهم على أسرة المساكن والمستشفيات، إنهم ضحايا الأمراض غير المعدية، ومن أهمها مرض السرطان الذي مازال ينتشر حول العالم، ولولا الوقاية التي أنقذت مئات الآلاف من الأنفس كل سنة، فلن نستطيع أن نكبح جماحه.

وذكر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، أن الخمسين سنة الماضية قد شهدت تقدماً في الأبحاث الوقائية والعلاجية، وهذا ما تقوم به سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي من إقامة المراكز العلاجية والبحثية في كثيرٍ من البلدان، نشكرها على هذا الجهد، وكذلك نشكر القائمين على القافلة الوردية على ما يقومون به من جهد لاكتشاف الإصابات المبكرة لذلك المرض الخطير، كما نشكركم جميعاً على الجهد الذي تبذلونه من أجل صحة الإنسان.

بدورها، توجهت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، الرئيسة المؤسِّسة لجمعية أصدقاء مرضى السرطان، بالشكر لمختلف الجهات والمؤسسات والتحالفات المشاركة من المنتدى، مثمنة جهودهم وحضورهم من مختلف بلدان العام للوصول إلى حلول وإرشادات تواجه وتحد من خطر الأمراض غير المعدية.

وتوجت سمو الشيخة جواهر القاسمي، في حفل الافتتاح، سوسن جعفر، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى السرطان بوسام العطاء المتميز، تقديراً لجهودها في مسيرة عمل الجمعية ومبادراتها النوعيّة في التوعية بمخاطر الأمراض غير المعدية، ودعم المساعي الدولية للوقاية منها ومكافحتها.

وتحدث معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، عن مساهمات دولة الإمارات واستثمارها بصحة الإنسان وتعليمه وتأهيله، معتبراً أن الاستثمار بالإنسان هو أفضل أنواع الاستثمار.

حضر مراسم افتتاح المنتدى، كل من الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وكبار المسؤولين والعلماء والباحثين وممثلي المؤسسات المعنية في مكافحة الأمراض غير المعدية.