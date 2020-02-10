صقر غباش: هاماتنا تعانق السماء

أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي فخر الوطن واعتزازه بأبنائه «حماة الاتحاد» وبطولاتهم وتضحياتهم وثباتهم الراسخ في ترجمة مواقف الوطن والدفاع عن قضاياه ونصرة الحق والذود عنه لتبقى الإمارات قوية شامخة يترجم أبناؤها البررة رسالتها الإنسانية والحضارية مهما بلغت التضحيات.

وقال معاليه: إن الإمارات تحتفي بالعودة المظفرة لجنودنا الأبطال إلى وطنهم بعد أداء مهمتهم بنجاح، وفي هذا اليوم العظيم هاماتنا تعانق السماء فخراً واعتزازاً بجنودنا البواسل «حماة الاتحاد»، الذين صمدوا على العهد والوعد وقدموا الغالي والنفيس لنصرة أشقائهم ورسموا أنصع صفحات المجد وحفروا بطولاتهم في قلوب وعقول ووجدان الأجيال لتنهل منها معاني الفداء والبذل.

وقال معاليه: إن الدور الإنساني والتنموي الكبير لأبناء الإمارات في اليمن جاء انطلاقاً من واجبهم تجاه الأشقاء، حيث أطلقت الإمارات حزمة من المشروعات التنموية والخدمية الضخمة التي تضع اليمن على طريق البناء والإعمار والتنمية والتطور، شملت دعم البرامج العامة والصحة والتعليم وتوليد الطاقة وإمدادها والنقل والتخزين ودعم الموازنة العامة والخدمات الاجتماعية والمواد الإغاثية والغذائية، وإعادة بناء المستشفيات والمدارس وتأهيل البنية التحتية. وقال معاليه: «أثبتت قواتنا المسلحة جدارتها وحرفيتها العالية في العديد من المهمات التي قامت بها في مساعدة الأشقاء وحفظ السلام والأمن الدوليين، والمساعدة في مناطق الكوارث والنزاعات في العديد من مناطق العالم وقدمت صورة مشرفة للإنسان الإماراتي والعربي شهد بها الجميع».

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