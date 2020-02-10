سلطان الجابر: احتفاء بأبطال التضحية والفداء

أبوظبي (الاتحاد) قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، إن احتفاءنا بجنودنا البواسل المشاركين ضمن قوات التحالف العربي، هو احتفاء بأبطال صدقوا العهد وضربوا أروع الأمثلة في ميدان التضحية والفداء، وتكريمهم اليوم لا شك مستحق، وهو تكريم صادف أهله، فهم مسطرو عز وفخر ستزهو بهما الإمارات جيلاً بعد جيل.

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