أبوظبي (الاتحاد) قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في تغريدة على «تويتر»: «الإمارات.. تفتخر بعودة أبطالها وجنودها البواسل من اليمن.. سلاح الحق.. ونجدة المظلوم.. وغوث الملهوف.. أدام الله عزّ الوطن بقيادته ورجاله فهم فخره وشمسه التي لا تغيب».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيف بن زايد: أبطالنا.. سلاح الحق ونجدة المظلوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.