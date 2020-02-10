الظاهري: الحصن الحصين

أبوظبي (الاتحاد) أكد الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي أن أبناء قواتنا المسلحة قدموا أروع الأمثلة في أداء الواجب داخل الوطن وخارج الحدود، وكانوا دائماً على قدر الثقة والأمل أهلاً للعزم والعزيمة، ورواداً في التضحية والفداء وسباقين لتلبية النداء، وما تأخروا يوماً عن ساحات وميادين الفداء ولا تقاعسوا في العطاء.

وتابع: هم السياج والحصن الحصين لنصرة المظلوم وردّ الحق إلى أصحابه والمحافظة على السلام والاستقرار لأبناء الإنسانية، مشيراً إلى أن التاريخ سوف يسجل تلك الإنجازات الاستثنائية بأحرف من نور ليوضح للأجيال ما قدمه أبناء الإمارات وجنودها الأبطال من تضحيات لنصرة الشقيق ومواجهة تحديات الدفاع عن الحق.

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