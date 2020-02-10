أبوظبي (الاتحاد) أكدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة الدولة للأمن الغذائي: إن أبناء قواتنا المسلحة نماذج مشرفة، تعكس الوجه الحضاري للإمارات، ويجسدون من خلال جهودهم أسمى قيم ومبادئ التسامح والخير والإنسانية التي قامت عليها الدولة.

وقالت معاليها: نشعر اليوم مع إنجازات أبطالنا، بعد مشاركتهم في عملية إعادة الأمل، بكل فخر وعزة وتقدير، فأبطالنا سطروا ملاحم بطولية، من أجل مساندة الشعب اليمني الشقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مريم المهيري: جنودنا نماذج مشرفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.