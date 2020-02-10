مواطنون لـ«الاتحاد»: أبناؤنا أبطال فوق العادة

منى الحمودي (أبوظبي)

عبر مواطنون عن افتخارهم واعتزازهم بأبطال القوات المسلحة صقور الوطن الذين قدموا أسمى صور التضحية والإنسانية، فهم صانعو المجد الذين لا تقهرهم الصعاب، مستمرون بالسير في طريق الفداء والإنسانية في سبيل أن تنعم الشعوب بالأمن والأمان والعيش بسلام، مشيرين إلى أن يوم استقبال أبطال الوطن يسجل في ذاكرة التاريخ بمداد من ذهب، وستظل تضحيات هؤلاء الأبطال نبراساً تهتدي به الأجيال عبر مختلف العصور.

ورصدت «الاتحاد» جانباً من الفرحة الغامرة التي عمت ربوع الوطن فخراً واعتزازاً بصقورنا الأبطال، مرفوعة رؤوسهم عزة وكرامة، شامخة راياتهم فخراً وعزة، خالدة إنجازاتهم في رد الظلم ونصرة المظلوم وردع الظالم، وإقرار الحق وترسيخ الاستقرار، ونشر السلام في ربوع اليمن الشقيق.

وقال خميس الشميلي: نفخر باستقبال كوكبة من أبناء الوطن الذين بذلوا كل غالٍ ونفيس في سبيل دعم استقرار اليمن الشقيق، ومدوا قبل ذلك يد العون للمحتاجين، وساهموا في تحقيق حياة كريمة وآمنة لهم.

وأضاف أننا اليوم وإذ نحتفي بهم ونحتفل، نستذكر إخوانهم الشهداء الذين ارتقوا إلى أعالي الجنان -بإذن الله- وتبقى ذكراهم إلى الأبد، فإننا نعاهد الله على خدمة الإمارات، وتقديم أرواحنا فداء لها ولقيادتها وشعبها.

وقال د. خالد الحضرمي: تحتفل إماراتنا الحبيبة هذه الأيام بأبطال قواتنا المسلحة من اليمن بعد أن أدوا مهامهم بكل فخر واقتدار، وقد شهد العالم أجمع على الدور الحيوي والإنساني الذي أنجزوه بأكمل وجه. ولفت إلى أن قواتنا المسلحة أسهمت في تعمير المناطق التي شهدت حروباً دامية، مسطرين أروع مثال للتلاحم والتآزر مع الأشقاء. وإن احتفالات الدولة بصقورها المخلصين جاء تقديراً وعرفاناً لهم على تضحياتهم وأداء دورهم الرجولي بكل بسالة وقوة.

أوسمة الشرف

وعبرت نورة سعيد الهاشمي عن الترحيب بكل فخر واعتزاز بأبطال القوات المسلحة البواسل وما سطروه من إنجازات ومفاخر في اليمن الشقيق، رافعين رؤوسهم، محملين بالبطولات، راجين من العلي القدير أن يتقبل شهداءنا الأبرار، وأن يرزقهم الدرجات العالية من الجنة. وذكر راشد أحمد الشميلي، من كبار المواطنين، أن شعب الإمارات يعيش فرحة كبيرة باستقبال أبناء الإمارات المخلصين.. رجال بذلوا أرواحهم لنصرة قضايا الحق وقضايا الأمة العربية والإسلامية، وسطروا الملاحم البطولية في ذلك، إذ نعيش فرحه استثنائية محتفين بهم في أرض الوطن: «وأستذكر مشاركة أبنائي في الصفوف الأمامية في هذا الحدث المهم، متيقناً أن الإمارات ماضية إلى مستقبل خير ومشرق تحت قيادة حكيمة».

وطن الانتصارات

وقال أحمد الحميري، إن إنجازات دولتنا كثيرة، ومتجددة كل عام، ولكن حقيقة أشعر بالفخر الممزوج بالفرح بما أنجزه جنودنا البواسل في جمهورية اليمن الشقيقة، حيث إن هذا الإنجاز له طعم خاص؛ لأن قرابة 11 مليون يمني تم التأمين على حياتهم وتقديم يد المساعدة لهم.

ويرى عبدالله الشميلي أن كلمات الفخر والاعتزاز جميعها لا توفي حق جنودنا البواسل من قاموا بالواجب وإعادة الأمل في شتى بقاع الأرض، فهم رجال الوطن الأشاوس، من رفعوا شعار الشهادة والنصر، وهم من لبوا نداء الوطن ورفعوا رايته عالية، مُثبتين للعالم أن دولة الإمارات وطن الانتصارات والإنجازات والتضحيات والبطولات.

فرحة عارمة

وقال عبدالله الكعبي، إن الإمارات وشعبها يشعرون بفرحة عارمة بجنودها البواسل ورجالها المخلصين الذين زرعوا البسمة أينما وجدوا، ونشروا الذكرى الجميلة أينما حلوا، مضيفاً أن مشاركة القوات الإماراتية في اليمن حققت الاستقرار ونشرت الأمن والأمان.

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عزيزة شامخة

ويفخر عمر راشد بجنود الوطن وبعودتهم سالمين غانمين، من سجلوا أعلى مشاعر التضحية والفداء من أجل رفعة الوطن وأمنه واستقراره. فهم من ساروا على الدرب لرفع راية الوطن عالية خفاقة أينما وجدوا، لتبقى دولة الإمارات عزيزة شامخة، معبراً عن اعتزازه بتضحيات الشهداء الذين وقفوا في وجه العدو، وجسدوا الوفاء والإخلاص للوطن بأرقى المعاني.

وقال عادل البلوشي: مهما قلنا عن رجال قواتنا المسلحة لن نوفيهم حقهم، وفرحتنا كبيرة بإنجازاتهم، فهم من سطروا أروع نماذج التضحية في سبيل هذا الوطن، وذادوا عن كل أرض عانت المؤامرات واستهدف أمنها، وتوجه بالدعاء لله عز وجل بأن يحفظ جنود الوطن، جنود الحق.. رجال سهروا ليلاً ونهاراً لنعيش في أمن وأمان واستقرار.

وأكد مروان محمد، أن جنود الإمارات بكل إخلاص وتفانٍ واحترافية وشجاعة أدوا المهام التي أوكلت لهم، محققين الإنجازات التي يستحقون عليها الشكر والثناء، فهم يشكلون رداء أمان وحاجزاً متيناً وحصيناً لهذا الوطن، ومهما عبرنا فهو قليل في حقهم.

نجاحات استراتيجية

وقال خالد البلوشي، إن القوات المسلحة الإماراتية حققت نجاحات استراتيجية مهمة في مختلف دول العالم وإعادة الأمل فيها، ويشهد الجميع على الأعمال الإنسانية لجيش الإمارات، ضاربين بذلك مثالاً للإرادة القوية وحب الوطن، ومسجلين لتاريخ يشهد تلاحم شعب الإمارات مع قادته ووطنه، وحبهم للخير. وقدم سعيد سالم بن كليب، الشكر لرجال قواتنا المسلحة على ما بذلوه من أجل الوطن، وقد ضحوا بأرواحهم لإعمار الأوطان وإعادة الاستقرار فيها، والحفاظ عليها من أطماع العدو، مؤكداً أن قواتنا المسلحة صورة لشعب لا تقهره الصعاب، معرباً عن اعتزازه بالشهداء.

وتقول هند النقبي، إن قواتنا المسلحة صورة مُجسدة للقوة الشامخة التي تسير على الدرب الصحيح لتحقيق النصر والرفعة لجميع الأوطان. فهم من يبدأون مرحلة جديدة من الإعمار والخير لمن يحتاج إليه، وذلك بصمودهم في وجه العدو وتجسيدهم للوفاء والإخلاص للوطن بأرقى المعاني.

تلبية نداء الوطن

ويقول عدنان حسين: قواتنا المسلحة هم الرجال الأشاوس الذين تركوا كل غالٍ ونفيس لتلبية نداء الوطن، حتى تنعم الشعوب بالأمن والأمان، معبرين عن قيم الولاء والانتماء التي تربى عليها أبناء الوطن، مما جعلهم فخراً لقادة الدولة وشعبها أمام العالم أجمع.

وقدم مانع بردان كلمات الشكر والعرفان للقوات المسلحة الإماراتية الذين أثبتوا أنهم دائماً وأبداً مستعدون لتلبية نداء الوطن ورفع رايته ونصرة الأشقاء في وقت الأزمات.

نماذج البسالة والصمود

ناعمة المنصوري: عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن فرحة الوطن كبيرة وهو يعيش صورة من صور المجد، ويترجم «البيت متوحد»، من خلال هذا الالتفاف والتلاحم العظيم بين الشعب وقيادته الرشيدة، تلاحم ليس غريباً على «عيال زايد» الذين تربوا في مدرسة القائد الفذ، حكيم العرب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» الذي أرسى في نفوسنا منظومة من القيم الأصيلة تعلي كرامة الإنسان، وتردع الظالمين وتنصر المستضعفين، وتحقق الأمن والاستقرار للأمة العربية، وهو نهج تواصل قيادتنا الرشيدة السير عليه. وأضافت: إننا نفخر بالدور الرائد لقواتنا المسلحة التي يسجل أبطالها كل يوم نماذج من البسالة والصمود في سبيل رفعة الوطن وإعلاء رايته خفاقة، وستظل تضحيات أبطال قواتنا المسلحة ناصعة في صفحات من فخر وعز يسجلها التاريخ، فهم من قدموا دروساً في ترسيخ وتعزيز الولاء والانتماء للوطن، ورسموا صورة الحفاظ على كرامة الوطن وأمنه واستقراره.

وأكد عبيد خلفان الغول السلامي، عضو المجلس الوطني، أن الاحتفاء بأبطال القوات المسلحة، يمثل يوماً للفخر بمنجزات الرجال الذين سطروا بتضحياتهم وبسالتهم، أروع صور الشجاعة والبطولة، حيث تشهد المشاركات المتعددة لقواتنا المسلحة بالمواقف الخالدة التي تتلألأ في صفحات التاريخ المجيد.

وأضاف: يجسّد التاريخ المضيء لقواتنا المسلحة، نهجاً متواصلاً من الدعم غير المحدود للأشقاء والأصدقاء، فنحن دولة تنطلق من الأسس التي أرساها الأب المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتواصلت بفضل القيادة الرشيدة التي آمنت بأهمية الدور الذي تلعبه القوات المسلحة حتى أصبحت مثالاً مشرقاً للقوات المسلحة بالعتاد العسكري وبالضباط وبالأفراد الذين يتمتعون بالكفاءة والمهارات المطلوبة، وهو ما برهنت عليه ساحات الوغى، فهم رجال الإمارات الأشاوس الذين قدموا أروع صور التضحية والبذل والفداء.

حميد الظاهري: أبناء الوطن رفعوا راية الحق

قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض ومجموعة الشركات التابعة لها: «استقبل الإماراتيون الصقور المخلصين من أبناء هذا الوطن المعطاء الذين أسهموا في إعلاء راية الحق ونصرة المظلومين في ميادين الشرف والرجولة، ونحن إذ نحمد الله على سلامة أبنائنا، لنؤكد التفافنا حول قيادتنا الرشيدة التي بذلت الغالي والنفيس لصون مقدرات الوطن والنهوض بإنجازاته التي نباهي بها الأمم».