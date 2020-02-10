دفعة جديدة لبرنامج التأهيل للدراسات القانونية بدبي

دبي (الاتحاد) أعلن معهد دبي القضائي إطلاق برنامج تأهيل الدفعة السادسة لدبلوم الدراسات القانونية لأعضاء السلطة القضائية المخصص للنيابة العامة بدبي، حيث التحق بالدورة 22 منتسباً سيتم إخضاعهم لاختبارات تهدف إلى تقييم تحصيلهم العلمي قبل منحهم شهادة الدبلوم. ويتضمن الدبلوم 10 مواد، بما يعادل 96 ساعة تدريبية، وبواقع يومين أسبوعياً.

وقال القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام المعهد، إن إطلاق الدفعة السادسة من الدبلوم للكوادر القضائية العاملة بالنيابة العامة يرفع عدد المتدربين الذين أتموا البرنامج إلى ما يزيد على 150 من كافة أقسام وإدارات النيابة العامة المعاونين لأعضاء السلطة القضائية في إنجاز أعماله. وأكد النجاح المتواصل الذي يحرزه البرنامج، ودوره الإيجابي والمهم في تعزيز مؤهلات أعضاء السلطة القضائية العاملين بالنيابة العامة بدبي.

وقال إن البرنامج أكسبهم الخبرات القانونية والعملية اللازمة لقيامهم بأعمالهم على أفضل ما يكون، كما أنه يمثل جانباً من علاقات الشراكة القائمة لتأهيل الكوادر المواطنة، ومساعدتها على مواصلة التطور في مسيرتها المهنية.

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