ورش وزيارات ميدانية تسبق «العربي للطفل»

الشارقة (وام) يحتضن المجلس الاستشاري في الشارقة في الخامس عشر من فبراير الجاري أعمال الجلسة الثالثة للبرلمان العربي للطفل، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لمناقشة موضوع حق الطفل في التعليم، على أن تسبق الجلسة عدد من الورش التأهيلية والزيارات الميدانية العلمية لأعضاء وعضوات البرلمان العربي للطفل. ويتضمن برنامج الاستضافة التي بدأت من أمس وتستمر حتى السابع عشر من فبراير الجاري، بمشاركة 60 عضواً برلمانياً يمثلون 14 دولة بجانب وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، زيارة مركز محمد بن راشد للفضاء ومتنزه الشارقة الصحراوي وزيارة مواقع مهرجان الشارقة للأضواء. وستشمل الفعاليات على مدار عشرة أيام متواصلة زيارة أكاديمية الشارقة للفلك وجزيرة النور وعقد جلسات وورش عمل تدريبية وحوارية بجانب جولة في الشارقة تتضمن متحف الحصن ومتحف السيارات الكلاسيكية ومواقع مليحة للآثار، علاوة على زيارة متحف الاتحاد وتنظيم برنامج تأهيلي في مركز ناشئة واسط.

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