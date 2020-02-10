سلطان البادي: تشمخ هاماتنا فخراً واعتزازاً

أبوظبي (الاتحاد)

وجّه معالي سلطان سعيد البادي، وزير العدل، تحية اعتزاز وتقدير وثناء لضباط وجنود قواتنا المسلحة، حصن الوطن المنيع، بعد مشاركتهم المظفرة في مهمتهم ودورهم البطولي لإعادة الأمل في اليمن بالمشاركة مع أشقائهم في دول التحالف العربي، وقال وزير العدل في كلمته بهذه المناسبة: «إنه يوم آخر للعزة والفخر والإجلال والتعظيم لما يقدمه أبناء الإمارات لوطنهم المعطاء، نشيد فيه بكل الفخر والتقدير بهؤلاء الفتية البررة، حماة الوطن الغالي وقضايا الإنسانية، أبناء الإمارات الذين سطروا للتاريخ أروع ملاحم ومعاني البذل والفداء لوطن العزة والفخر، دولة الإمارات العربية المتحدة، وقدموا أمثلة لقيم التفاني والإخلاص والولاء والانتماء المتجذرة في نفوس أبناء الدولة، والتي تحلوا بها وهم يجودون بأرواحهم في ساحات البطولة والعطاء وميادين الواجب الإنساني.

نحتفي بأبنائنا ممن شاركوا في مهمة إعادة الأمل دفاعاً عن الحق ونصرة المظلوم، جنودنا البواسل الذين يمثلون كل المعاني العظيمة لشرف الانتماء والعطاء للوطن المفدى، والانتساب لقواتنا المسلحة المجيدة، درع الوطن وحصنه المنيع، هؤلاء ممن لبوا نداء الحق والواجب، وحملوا أوسمة الفخر والإعزاز، فقدموا أروع أمثلة العطاء في ساحات العزة والكرامة، بوطنية صادقة وإيثار ورفعة، دفاعاً عن الوطن ومكتسباته وقيمه النبيلة، فكانوا بحق نصرة للحق والواجب.

وفي هذا اليوم المجيد، نشاركهم معاني الانتماء والفخر والعزة، وتشمخ هاماتنا فخراً واعتزازاً بما قدموه من أجل وطن العزة والكرامة، ونجدد معهم العهد والوعد ومعاني الوفاء أيضاً لقيادتنا الرشيدة، وإن احتفالية الدولة بالأبطال بعد مشاركتهم المظفرة هي رسالة شكر وتقدير لما قدموه من تضحيات، فجسدوا قيم البذل والعطاء ومنحوا شعب الإمارات القوة والعزة، فهنيئاً لهم ما يحملونه من شرف وعزة وتقدير في قلوب وضمائر أبناء الإمارات قيادة وشعباً، مؤكدين أن مكانتهم وتضحياتهم ستزيد أبناء الدولة عزيمة وإصرار على التضحية من أجل الوطن ونصرة المظلوم، وأنهم وسام فخر واعتزاز لكل أبناء الإمارات، فقيادتنا الرشيدة وقواتنا المسلحة الباسلة وشعب الإمارات بأكمله لن ينسى ما قدموه من أجل رفعة شأن هذا الوطن، ودفاعاً عن الحق والواجب ومكتسبات الشعب وحماية مصالح دولة الإمارات العربية المتحدة».‏