نصف مليار مشاهدة.. وسم #الصقورـ المخلصين يتصدر «تويتر»

منى الحمودي (أبوظبي)

تصدر وسم «الصقورـ المخلصين» مواقع التواصل الاجتماعي، تعبيراً عن الفخر والاعتزاز بأبطال القوات المسلحة الإماراتية الذين سطروا أروع الملاحم والبطولات والمواقف الإنسانية التي ستظل خالدة في ذاكرة التاريخ.

وحقق وسم #الصقورـ المخلصين مشاهدات تزيد على نصف المليار (520) مليون مشاهدة حول العالم حتى مساء أمس، ليحتل ذلك صدارة قائمة «ترند» الإمارات.

وعبر المغردون، مواطنون ومقيمون وآخرون من دول خليجية وعربية شقيقة عبر الوسم الذي تصدر ترند «تويتر» على مدار يومين، عن الاستقبال المقرون بالفخر بأبطال قواتنا المسلحة الذين يبذلون أرواحهم للذود عن حدود الوطن، وحصد الوسم تفاعلاً كبيراً من المغردين الذين حرصوا على نقل مشاعر الاعتزاز والفخر بالجنود لما سطروه من بطولات في مختلف الجبهات.

وقالت هند الياسي «حين ترفع رايات المجد.. فاعلم أنها بسواعد أبطال الإمارات وحين تشدو بكلمات الوطن.. فاعلم أنها بتضحيات رجال هذه الأرض، وحين تكتب ملاحم الانتصارات.. فاعلم أنها كتبت بأحرف صناع الأمل الصقور المخلصين جنودنا العظام.. (نورتو الدار)».

وكتبت فاطمة المزروعي «صقور الإمارات عادوا ليسطروا بكتاب التاريخ أن مكانهم القمة حيّاكم الله جنودنا البواسل وأبقاكم ذخراً وعزا للوطن».

وغرد فاروق ناصر «حفظكم الله... ورعاكم، الدول ليست بعدد السكان ولكن بالمواقف والرجولة... الإمارات جزء من نماذج الإنجاز والتميز #الصقور_المخلصين».

وقال المغرد عادل الشبحي «تحية تقدير وعرفان إليكم في #الإمارات قيادة وضباط وجنود وموظفين.. كنتم خير سند في جبهات القتال دعم وتوجيه وتدريب ومشاركة ومواقف بطولية وفي الجوانب الإنسانية دواء وغذاء وتنمية ومواقف أخوية.. مساندتكم بشجاعة وأخلاق ندرسها للأجيال ونحدث بها الجميع ولكم منا الوفاء».

وغردت سارة عبدالله حسن «سيتذكر الأوفياء ما قدمته الإمارات.. #الصقور_المخلصين لقد سالت دماء أبنائهم لتروي أرضنا بالتضحيات ولم تكن ملزمة بذلك لكن النخوة والقيم الأصيلة دعتها، وها هي تصوغ سطور الفخر والمجد».

وكتب الإعلامي محمد أحمد الملا تغريدة، قال فيها «سوف يعرف كل شبر من أرض #اليمن الغالي قيمة الجندي الإماراتي الذي كان يقف فوقه ليحميه ويحرسه وسوف تفقد غيوم اليمن الطيار الاماراتي الشجاع الذي كان يلازمها لحماية الشعب وعودة الشرعية.

‏اقول لـ #الصقور_المخلصين بيضتوا الوجه ورديتوا الخبر الطيب».

وقالت فطيم «صقور وبواسل وجنود الوطن وحراسه الأمناء.. شكراً لبيتم النداء يا نعم الجنود أنتم».

وكتب المغرد العراب «كل كلمات الشعر تقصر وكل حروف النثر تُحصر أمام فخر القائد برجاله، كلماتها تختلف ومفعولها مختلف عن كل ما قيل وسيقال وسُطّر في الفخر، بوركت سيدي وبورك رجالك الميامين». وغرد عامر الغيثي «مرحباً بالصقور المخلصين... أبطالنا وفخرنا شبابنا العائدين من أرض اليمن... بطولاتهم وتضحياتهم تعلمنا معنى خدمة الوطن». وقال أحمد بن لسود الكندي «هنيئاً لهم، راية واضحة ونصرة مظلوم ودفاع عن الأرض والعرض، وقبل ذلك كله عن الدين». وغرد فتاح المحرمي قائلاً «إن مواقف الإمارات وجنودها البواسل الأصيلة والعروبية، محل تقدير واحترام أبناء اليمن، وكما هو معهود فأبناء اليمن سيبادلونهم الوفاء بالوفاء، ومواقفهم هي دين على كل يمني». وقال زايد الخزرجي «مشهد للتاريخ.. حكومة الإمارات تستقبل أبناءها الصقور المخلصين، ما شاء الله تبارك الرحمن، وأهلاً وسهلاً برجال القوات المسلحة أهلاً بمن قدموا أرواحهم فداء للدين وللوطن، انهم مفخرة ويستحقون التكريم من أصحاب الكرم شيوخنا، حفظ الله الإمارات حكومة وشعباً». وقال عبيد الكعبي «أبطالنا وفخرنا شبابنا أنجزوا المهمة على أرض اليمن... بطولاتهم وتضحياتهم تعلمنا معنى خدمة الوطن... وستبقى تلهم الأجيال». وقال حمدان «قرت عيونكم بعودة الصقور المخلصين، كرام اللحى عطران الشوارب عزيزين الجناب».

وقال بو عبدالله «ذهبوا بلا تردد.. فإرادة الجندي الإماراتي سطرت بطولات وإنجازات ستُخلد في سجل التاريخ يدٌ تقاتل ويدٌ تضمد الجراح ويد تغيث المحتاج.. عادوا بأجسادهم لكنهم باقون بأرواحهم وبيض صنائعهم في قلب وضمير كل يمني شريف».

وفي تغريدته، قال أحمد محمد الشحي «مشهد لاستقبال #الصقور_المخلصين في غاية الجمال والهيبة يدل على تقدير القيادة الكبير لدور #جنود_الإمارات_البواسل النبيل، ومن استمع للخطاب ينبهر من التضحيات المتنوعة العسكرية والمالية والصحية والإنسانية التي بذلت من أجل #اليمن الشقيق.. هكذا هم أبناء #زايد مشاعل نور وخير ورحمة للآخرين».

وقالت هيام الحمادي «هؤلاء هم أبناء زايد... هؤلاء هم الصقور المخلصين... وكلنا فخر بأبنائنا وجنودنا البواسل وبقيادتنا الرشيدة ونسأل الله أن يغفر لشهداء الوطن #الصقور_المخلصين #شهداء_الوطن».