لجنة «الوطني» تناقش مشروع قانون الصحة العامة

دبي (الاتحاد) بدأت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها أمس بدبي، برئاسة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة، الذي يتكون من (38) مادة، وذلك بحضور ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: الدكتورة حواء الضحاك المنصوري «مقررة اللجنة»، وناعمة عبدالله الشرهان «النائب الثاني لرئيس المجلس»، والدكتورة موزه محمد العامري، وعذراء حسن بن ركاض، وجميلة أحمد المهيري، وسميه عبدالله بن حارب السويدي. كما حضر الاجتماع ممثلو وزارة الصحة ووقاية المجتمع كل من: الدكتور عبدالناصر بنسالم خبير التشريعات الصحية، والدكتورة رشا سلامة مستشار الصحة العامة، والدكتورة لبنى علي الشعالي مدير إدارة سياسات الصحة العامة. وقال محمد اليماحي رئيس اللجنة إن اللجنة بدأت في مناقشة مشروع القانون، بحضور ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الذين قدموا عرضاً توضيحياً عن مشروع القانون وآثاره وماهية الحاجة إليه.

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