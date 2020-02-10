«الوطني» يناقش غداً قانون «السلامة الأحيائية»

أبوظبي (الاتحاد)

يناقش المجلس الوطني الاتحادي غداً في جلسته الرابعة من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، مشروع قانون اتحادي بشأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، ويوجه ستة أسئلة إلى ممثلي الحكومة، تتعلق بقطاعات الصحة والرياضة والغذاء.

ويطلع المجلس على خمس رسائل صادرة للحكومة بشأن طلب مناقشة خمسة موضوعات عامة هي: دور وزارة الطاقة والصناعة في شأن تطوير الصناعة الوطنية، وسياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وموضوع التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، وسياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان، وجهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة.

وحسب جدول أعمال الجلسة يوجه أعضاء المجلس ستة أسئلة إلى ممثلي الحكومة حيث يوجه حمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس سؤالاً إلى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة حول «القرار الوزاري رقم (468) لسنة 2019 بخصوص صيد الأسماك السطحية بوساطة الشباك بطريقة (الحلاق)»، فيما توجه الدكتورة حواء سعيد المنصوري سؤالين إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع حول «التحقق من جودة الأجهزة الطبية والمستحضرات الصيدلانية والمستلزمات الطبية»، وحول «نظام الملف الصحي الموحد».

كما توجه سارة محمد فلكناز سؤالاً إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع حول «الإجراءات الاحترازية ضد الأوبئة»، ويوجه ضرار بالهول الفلاسي سؤالين إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس -وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي حول «تأهيل الصف الثاني الإداري والرياضي في الجهات الرياضية»، وحول «إجراءات الرقابة على سلامة الغذاء».

ويطلع المجلس على مشروع قانون وارد من الحكومة بشأن المبيدات للإحالة إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية.

ومن المقرر أن يصادق المجلس على مضبطة الجلسة الثالثة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر المنعقدة بتاريخ 21 يناير 2020.