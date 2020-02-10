الامارات | حاكم عجمان: قواتنا المسلحة كتبت تاريخاً بدماء أبنائها الزكية

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم عجمان: قواتنا المسلحة كتبت تاريخاً بدماء أبنائها الزكية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أن قواتنا المسلحة كتبت تاريخاً ودرساً في الفداء والتضحية في سبيل الوطن والأمة.

وقال سموه، في كلمة وجهها بمناسبة احتفاء دولة الإمارات بأبنائها البواسل المشاركين ضمن قوات التحالف العربي في اليمن: «إننا نقدر عالياً ونثمن مواقف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تجاه اليمن العزيز، وما قدمته الإمارات من مساعدات إنسانية لكل من يحتاجها في أكثر من 22 محافظة يمنية، إضافة إلى مساعدات مباشرة إلى 2.1 مليون طفل و3.3 ملايين امرأة، فضلاً عن إعادة بناء المستشفيات والمدارس والبنية التحتية وتوزيع عشرات الآلاف من الأطنان كتموين ومواد غذائية، لتكون بذلك من أكثر الدول إسهاماً في التبرعات.

وأكد سموه أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت ولاتزال داعمة للحق والسلام ونجدة الملهوف ومساعدة المحتاج، وظلت مبادئ قواتنا المسلحة الباسلة عبر مسيرتها الوطنية الظافرة قائمة على المحافظة على مبادئ القوة والعزة، والحفاظ على كرامة الإنسان وحماية المنجزات والمكتسبات، وهي المبادئ التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال سموه إن الإمارات قيادة وشعبا تقدر لقواتنا المسلحة دورها الرائد وجهودها في اليمن. وإن كل من بذل الجهد والعرق والدماء يستحق منا التقدير والعرفان والثناء، وفي مقدمتهم الشهداء الأبرار الذين اصطفاهم الله وأكرمهم بالشهادة، وهي وسام شرف على صدر كل إماراتي ومصدر عزة وكرامة.. والتقدير والاحترام لكل الأسر التي شارك أبناؤها في مهمة الشرف والكرامة والحق.