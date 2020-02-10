الامارات | الإمارات تحتفي بأبنائها المشاركين ضمن قوات التحالف العربي في اليمن

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تحتفي بأبنائها المشاركين ضمن قوات التحالف العربي في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، بأبنائها البواسل المشاركين ضمن قوات التحالف العربي في اليمن.. بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام.

وأكّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن «قواتنا المسلحة الباسلة ستبقى على الدوام الدرع الحامي لدولتنا، والضمانة الراسخة لعزتها ورفعتها بين الأمم، والقوة التي لا تتردد في الوقوف بكل قوة إلى جانب كل ذي حق في وجه الظلم والعدوان، حفاظاً على راية الإمارات شامخة ببذل وعطاء أبنائها الأبرار وتضحيات صفوة من الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، بإيمان لا يتزعزع برسالتهم وعزيمة صلبة للقيام بواجبهم على الوجه الأكمل تجاه وطنهم الذي لم ولن يترددوا في تقديم الغالي والنفيس دفاعاً عنه وصوناً لمكانته ومكتسباته».

وقال سموّه إن جنودنا البواسل، الذين شاركوا في مهمة «إعادة الأمل» في اليمن الشقيق، قدّموا أسمى آيات الفداء إلى جانب أشقائهم في قوات التحالف العربي. وأكدوا للعالم أن إسهام الإمارات سيبقى دائماً إحدى الركائز الرئيسة لضمان أمن واستقرار المنطقة، وأن انحياز دولتنا إلى الحق وأصحابه راسخ رسوخ الجبال.

ووجّه سموّه «تحية إعزاز وتقدير لأبطال القوات المسلحة الأشداء الذين ضربوا أروع أمثلة البذل والعطاء في ميادين الكرامة، لما قدّموه من تضحيات في سبيل إقرار أُسس العدل، وما قاموا به من جهود في مجال العمل الإنساني وإعادة الإعمار، وتحية مماثلة إلى أرواح شهدائنا الأبرار، الذين سطروا بدمائهم الزكية أعظم البطولات التي ستظل شاهدة على انتماء قواتنا المسلحة لتراب وطننا الغالي، والتزامها بالذود عن مقدراته، وعدم التردد في نصرة كل صاحب حق والوقوف إلى جانب كل مظلوم، ليبقى اسم الإمارات مقروناً بالخير والنماء والأمل على الدوام».

من جانبه، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «نفخر ونعتز بأبناء الإمارات المخلصين الذين أثبتوا بطولاتهم وشجاعتهم وعزيمتهم في تنفيذ المهام الوطنية والإنسانية في اليمن الشقيق». وأضاف أن أبناء الوطن، كما عهدناهم، عبّروا عن المعدن الأصيل للإنسان الإماراتي والقيم المترسخة التي زرعها المؤسسون الأوائل في هذا الشعب وهذه الأرض في الوقوف إلى جانب الحق والعدل ونصرة المظلوم، ومد يد العون لكل محتاج إلى المساعدة. وأوضح سموّه أن دولة الإمارات ستظل تزرع الخير وتفتح أبواب الأمل، وتقدم العون والمساعدات الإنسانية والتنموية في كل أنحاء اليمن.

وقال سموّه: «في هذه المناسبة نتذكر بكل إجلال وتقدير وعرفان شهداءنا الأبرار الذين ضحّوا بأرواحهم في ميدان الحق والواجب، ليصنعوا مجد بلادهم ويرفعوا رايتها. ستظل ذكراهم خالدة في وجداننا».

وأضاف سموّه: «نحن دعاة سلام وخير ومحبة. لكننا في الوقت ذاته أصحاب عزم وهمة حينما يتعلق الأمر بتهديد أمننا أو أمن أشقائنا»، معرباً سموّه عن الفخر والاعتزاز بدور الإمارات التاريخي الذي تؤديه ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، وبشكل خاص في اليمن الشقيق.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن «شعب الإمارات كان خير داعم لقواته المسلحة الباسلة في مهمتها النبيلة في اليمن الشقيق، وقدّم صورة رائعة في الوطنية والتكاتف والتضامن والوعي، وهذا ليس غريباً عن هذا الشعب الأصيل، الذي يلتف دائماً حول قيادته وقواته المسلحة».

وشدّد سموّه على أن «قواتنا المسلحة كانت وستظل على الدوام قوة سلام واستقرار في المنطقة والعالم، وأن الإمارات دولة تصنع السلام وتزرع الخير وتبث الأمل في أي مكان تذهب إليه».

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وشهد الاحتفال - الذي نظمته القوات المسلحة في مدينة زايد العسكرية في أبوظبي - صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

كما شهد الاحتفال.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ورئيس المجلس الوطني الاتحادي، صقر غباش.

محمد بن راشد:

«قواتنا المسلحة الباسلة ستبقى الدرع الحامي لدولتنا.. وانحيازنا إلى الحق راسخ رسوخ الجبال».

«جنودنا أكدوا للعالم أن إسهام الإمارات سيبقى إحدى الركائز الرئيسة لضمان استقرار المنطقة».

محمد بن زايد:

«أبناء الإمارات أثبتوا بطولاتهم وعزيمتهم في تنفيذ المهام الوطنية والإنسانية في اليمن الشقيق».

«الإمارات ستظل تزرع الخير وتفتح أبواب الأمل، وتقدّم العون والمساعدة في كل أنحاء اليمن».

«الإمارات دولة تصنع السلام وتزرع الخير وتبث الأمل في أي مكان تذهب إليه».