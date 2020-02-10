الامارات | 1600 وظيفة مصرفية و171 بالتأمين خلال العام الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن 1600 وظيفة مصرفية و171 بالتأمين خلال العام الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدّد مسؤولون ومشاركون في المعرض الوطني للتوظيف بالشارقة في دورته الـ22، ثمانية متطلبات يجب أن يتمتع بها المواطن للحصول على وظيفة بالقطاع الخاص، هي الخبرة، وعدم التنقل بين الأقسام - حتى لا تتشتت خبراته - والحصول على دورات تدريبية مناسبة لتطلعاته الوظيفية، ومواكبة التكنولوجيا الرقمية، وتحمّل المسؤولية، والتواصل الفعال، وعدم التذمر من الدوام الطويل، والتمكن من اللغة الإنجليزية، فضلاً عن الطموح والارتقاء بالوظيفة.

وأفاد مسؤول في معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية بأن إجمالي الوظائف المطروحة للمواطنين، للعام الجاري، في القطاع المصرفي، يبلغ 1600 وظيفة و171 في قطاع التأمين.

وتفصيلاً، افتتح سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، أمس، فعاليات النسخة الـ22 من المعرض الوطني للتوظيف 2020، الذي يستمر ثلاثة أيام، بمشاركة 50 مؤسسة حكومية وخاصة.

وشهدت فعاليات المعرض التعريف بمجالات التوظيف وفرص العمل وبرامج التدريب التي تقدمها الشركات والمؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة للمواطنين والمواطنات، وما توفره من فرص لتعزيز مهاراتهم الوظيفية، وأبرز ما حققته المصارف وشركات التأمين والتمويل والصرافة في مجال التوطين.

وكشف رئيس دائرة الموارد البشرية بالشارقة، الدكتور طارق سلطان بن خادم، عن توظيف 16 ألف مواطن ومواطنة في الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة من عام 2014 حتى نهاية عام 2019، مشيراً إلى أن العدد المستهدف من المواطنين لتوظيفهم هذا العام 2500 مواطن، لافتاً إلى أن الوظائف متنوعة، منها الفنية والإدارية والمهنية.

وأكد أن على المواطن أن يتمتع بالعديد من المؤهلات والخبرات للحصول على الوظائف من خلال التحاقه بالدورات التخصصية التي تنظمها الدائرة لتأهيلهم لسوق العمل، لافتاً إلى أن معارض التوظيف، التي يتم تنظيمها بالتعاون مع الجهات المعنية بالقطاع الخاص، تعطي فرصة للمواطن للحصول على الوظيفة، مشيراً إلى أنه يجب أن يكون لدى المواطن مهارات معينة لنيل الوظيفة، منها اللغة ومواكبة التطورات.

وقال المدير العام لمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، جمال أحمد الجسمي، إن إجمالي الوظائف المطروحة للمواطنين للعام الجاري في القطاع المصرفي يبلغ 1600 وظيفة، و171 في قطاع التأمين، لافتاً إلى أن المعهد يتبنى العديد من المبادرات التي تستهدف استقطاب المواطنين للعمل في قطاعي المصارف والتأمين، للوصول إلى تحقيق رؤية قيادة الدولة بتوفير 7500 وظيفة في القطاع المالي، و550 وظيفة بقطاع التأمين حتى عام 2022.

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وأشار إلى أن القطاع المصرفي يأتي في مقدمة القطاعات الاقتصادية من حيث استيعاب المواطنين، إذ يبلغ عددهم حالياً تسعة آلاف و418 مواطناً ومواطنة يعملون في المصارف والمؤسسات المالية، لافتاً إلى أن 62% من المواطنين العاملين في القطاع الخاص يعملون في المصارف والبنوك، مضيفاً أن نسبة التوطين بالمصارف وصلت إلى 27%.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، سيف محمد المدفع، إن المعرض يتيح فرص عمل مميزة في مختلف التخصصات الجامعية، ويساعد المواطنين الباحثين عن عمل من خلال تعريفهم بالفرص المتوافرة لدى مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص.

وقالت الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات البشرية في البنك العربي المتحد، رحاب خلف، إن الوظائف بالمصارف والبنوك مناسبة للمواطنين، ولكن عليهم أن يكونوا قادرين على تحمّل المسؤولية والدوام. وأضافت أن أكثر تحدٍّ يواجه المواطنين في القطاع الخاص، تنقلهم بين الأقسام، وعدم بقائهم لفترة طويلة في وظيفتهم.

وذكر رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، علي سالم المدفع، أن الهيئة وفرت العديد من الوظائف للمواطنين لدعم ملف التوطين. وقد بلغت نسبة توطين الوظائف القيادية فيها 95%.

وقال المدير التنفيذي في الموارد البشرية بشركة «اتصالات»، عبدالرحيم الهياس، إن «اتصالات» تطرح في المعرض 50 وظيفة، يتم التقديم لها عبر منصتها بالمعرض.

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ألف وظيفة وفرتها «موارد بشرية الشارقة» للمواطنين منذ عام 2014