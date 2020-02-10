الامارات | حمدان بن محمد: التلاحم الإماراتي يتجسد في الاحتفال بعودة حماة الوطن

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: التلاحم الإماراتي يتجسد في الاحتفال بعودة حماة الوطن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أمس، عبر حسابه في «تويتر»، تغريدة أعرب فيها عن مشاعر الفخر التي تتجسد بعودة أبناء الوطن.

وقال سموه في تغريدته: «الفخر والعزة والتلاحم الإماراتي تتجسد في احتفالنا اليوم بعودة حماة الوطن، بعد مشاركتهم في المهمة الوطنية والإنسانية في اليمن».