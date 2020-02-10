الامارات | الحرارة تنخفض 10 درجات اليوم وغداً

شكرا لقرائتكم خبر عن الحرارة تنخفض 10 درجات اليوم وغداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن المنطقة ستتعرض لامتداد موجة برد قادمة من شرق أوروبا، تتسبب في انخفاض درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية في بعض الدول، مثل المملكة العربية السعودية والعراق ومصر، ولكن بصورة ليست غير مسبوقة.

وذكر المركز، لـ«الإمارات اليوم»، أن درجات الحرارة التي ستشهدها المناطق المتأثرة بامتداد موجة البرد ستكون في حدودها الطبيعية، لاسيما أن هذه الموجة شديدة البرودة حالياً في مناطق شرق أوروبا، حيث سجّلت في بعض الدول 20 درجة تحت الصفر، ومن ثم عندما يصل امتداد هذه الموجة إلى منطقة الجزيرة العربية، ستتسبب في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ولفت المركز إلى أن الدولة ستشهد اليوم وغداً انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة، يراوح بين ست و10 درجات مئوية نهاراً، لتكون درجات الحرارة العظمى في حدود الـ20 درجة مئوية.

وأكد أن ساعات الليل ستشهد في المقابل دفئاً نسبياً، نتيجة وجود غطاء سحابي في طبقات الجو يمنع عملية الفقد الحراري للأرض ليلاً، لتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 13 و14 درجة مئوية.

وتوقّع المركز أن يكون طقس اليوم مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على المناطق الساحلية والشمالية، مشيراً إلى حدوث انخفاض في درجات الحرارة.

وأشار المركز إلى أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على البحر، ومحملة بالغبار والأتربة على بعض المناطق المكشوفة، ويكون البحر مضطرب الموج في الخليج العربي، ومتوسط الموج في بحر عمان.

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وأوضح المركز أن الطقس غداً سيظل مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم على مناطق متفرقة، مع استمرار فرصة سقوط بعض الأمطار، خصوصاً على المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، مؤكداً حدوث انخفاض آخر في درجات الحرارة.

وذكر أن الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، تكون قوية أحياناً على البحر، مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة على المناطق المكشوفة.

ولفت المركز إلى أن طقس الأربعاء سيكون مغبراً وغائماً، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة وتكون قوية جزئياً بوجه عام أحياناً على البحر، ومثيرة ومحملة بالغبار والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

وتوقّع المركز أن يكون طقس الخميس المقبل مغبراً وغائماً جزئياً بوجه عام، فيما تكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة وتكون قوية على البحر، ومثيرة ومحملة بالغبار والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

- «الأرصاد»: المنطقة تتعرض لامتداد موجة برد قادمة من شرق أوروبا.