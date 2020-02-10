الامارات | بلدية أبوظبي تفتش 98 موقعاً لمشروعات الهدم

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية أبوظبي تفتش 98 موقعاً لمشروعات الهدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرت بلدية مدينة أبوظبي حملة تفتيشية، على مدى خمسة أيام، لـ98 موقعاً إنشائياً، ورصدت العديد من المخالفات، وحررت ثلاث مخالفات بحق المقاولين، إضافة إلى توجيه 12 إنذاراً، وعدد من الملاحظات والتوجيهات، وذلك لتحسين وتأمين عمليات الهدم في مواقع العمل، والتقيد بمتطلبات الصحة والسلامة.

ودعت البلدية المقاولين والاستشاريين إلى أهمية اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية، والالتزام بمعايير البيئة والصحة والسلامة الخاصة بعمليات الهدم في المواقع الإنشائية، وذلك حفاظاً على سلامة العاملين في المواقع وتقليل المخاطر الناتجة عن الهدم.

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وتضمّن برنامج الحملة التأكد من مدى مطابقة عمليات الهدم مع الاشتراطات والمعايير المعمول بها في الإمارة. وتأتي هذه الحملة تعبيراً عن التزام دائرة البلديات والنقل - بلدية مدينة أبوظبي، بحماية حياة العمال وصون صحتهم وسلامتهم، والسعي نحو توفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمال، والتأكد من تطبيق اشتراطات ومتطلبات بلدية مدينة أبوظبي، ومعايير البيئة والصحة والسلامة في قطاع البناء والإنشاء، حسب مواصفات مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية.

وأوضحت البلدية أنها سجلت، خلال الحملة، بعض المشاهدات التي رصدتها في المواقع الإنشائية، على صعيد معايير البيئة والصحة والسلامة الخاصة، مثل عدم فحص الآليات من قبل طرف ثالث، وعدم وجود سجلات تدريب للعمال، وعدم توافر أنظمة مكافحة الحرائق، وعدم تأمين المباني المجاورة.