الامارات | اتهام آسيوي بسرقة أسلاك كهربائية في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن اتهام آسيوي بسرقة أسلاك كهربائية في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة جنح الشارقة في قضية متهم فيها شخص من جنسية دولة آسيوية بتهمة الشروع في سرقة كبلات كهربائية من شركة مقاولات. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تاريخ 25 يناير الماضي، عندما ورد بلاغ بوجود شخص حاول سرقة أسلاك كهربائية من إحدى الشركات في الشارقة، فتحركت الفرق الأمنية إلى موقع الواقعة، وتم ضبط المتهم. واتضح بالتحقيق الأوّلي أنه قام بتحميلها من داخل شركة المقاولات على دراجته النارية، وخلال خروجه تم الاشتباه فيه وضبطه من قبل العاملين بالشركة، والتحفظ عليه والاتصال بالشرطة.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه فأنكرها، وقال إنه كان يركب دراجته النارية بالقرب من الشركة، وكانت توجد حاوية نفايات بجانب بابها الرئيس، وأخرج جميع الكبلات التي تم ضبطها معه من داخل الحاوية ووضعها بالحقيبة الموجودة على دراجته، مشيراً إلى أنه حاول إخبارهم بأنها ليست من داخل الشركة ولم يسرقها، لكنهم لم يقتنعوا بكلامه وأبلغوا عنه الشرطة.

وقررت المحكمة تأجيل القضية للحكم فيها بتاريخ 25 فبراير الجاري.