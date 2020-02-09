شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: تضحيات الصقور المخلصين ودورهم الوطني والإنساني أوقد شعلة الأمل لأشقائنا في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الاحتفال الذي نظمته القوات المسلحة في مدينة زايد العسكرية في أبوظبي، احتفاء بأبناء الوطن البواسل المشاركين ضمن قوات التحالف العربي في اليمن، وبهذه المناسبة، قال سموه في تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شهدت وأخي محمد بن راشد والحكام، الاحتفاء بأبناء الإمارات المشاركين ضمن قوات التحالف العربي باليمن..تحية فخر للصقور المخلصين الذين أدوا الأمانة للوطن واستقرار المنطقة، تضحياتهم ودورهم الوطني والإنساني أوقد شعلة الأمل لأشقائنا في اليمن.. ستبقى الامارات عضيدا للشقيق وجسراً للسلام". Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | محمد بن زايد: تضحيات الصقور المخلصين ودورهم الوطني والإنساني أوقد شعلة الأمل لأشقائنا في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.