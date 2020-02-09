الامارات | محمد بن راشد: الصقور المخلصين.. بذلتم فأخلصتم وضحيتم فرفعتم الرأس

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: الصقور المخلصين.. بذلتم فأخلصتم وضحيتم فرفعتم الرأس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم بأبنائها البواسل المشاركين ضمن قوات التحالف العربي في اليمن، وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتضحيات جنودنا البواسل، وعبر عن فخره بما بذلوه، حيث قال في تغريدة نشرها سموه عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الصقور المخلصين ... بذلتم فأخلصتم ... وضحيتم فرفعتم الرأس .. فخورين بكم .. وبأهلكم .. وبعملكم .. فخورين بكل ساعة بذلتموها بعيداً عن بلدكم ... حفظكم الله للوطن ... وحفظ الله الوطن بكم".

واضاف سموه في تغريدة نشرها المكتب الإعلامي لحكومة دبي: "قواتنا المسلحة الباسلة ستبقى على الدوام الدرع الحامي لدولتنا و الضمانة الراسخة لعزتها و رفعتها بين الأمم و القوة التي لا تتردد في الوقوف بكل قوة إلى جانب كل ذي حق في وجه الظلم والعدوان".

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وجاء أيضا في سياق التغريدات: "جنودنا البواسل الذين شاركوا في مهمة " إعادة الأمل" في اليمن الشقيق قدموا أسمى آيات الفداء إلى جانب أشقائهم في قوات التحالف العربي، وأكدوا للعالم أن إسهام الإمارات سيبقى دائماً أحد الركائز الرئيسة لضمان أمن واستقرار المنطقة".