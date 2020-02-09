الامارات | بحضور محمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكام .. الإمارات تحتفي بأبنائها المشاركين ضمن قوات التحالف العربي في اليمن

شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور محمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكام .. الإمارات تحتفي بأبنائها المشاركين ضمن قوات التحالف العربي في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم بأبنائها البواسل المشاركين ضمن قوات التحالف العربي في اليمن.. وذلك بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات و سمو أولياء العهود و نواب الحكام.

فقد شهد الاحتفال ــ الذي نظمته القوات المسلحة في مدينة زايد العسكرية في أبوظبي ـــ صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة و صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

كما شهد الاحتفال .. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي و سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية و سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة و سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين و سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة و سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ورئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش.

وحضر الاحتفال .. سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين و سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي و سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي و سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة و سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي و سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي و سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان وعدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن قواتنا المسلحة الباسلة ستبقى على الدوام الدرع الحامي لدولتنا والضمانة الراسخة لعزتها ورفعتها بين الأمم والقوة التي لا تتردد في الوقوف بكل قوة إلى جانب كل ذي حق في وجه الظلم والعدوان .. حفاظا على راية الإمارات شامخة ببذل و عطاء أبنائها الأبرار وتضحيات صفوة من الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، بإيمان لا يتزعزع برسالتهم و عزيمة صلبة للقيام بواجبهم على الوجه الأكمل تجاه وطنهم الذي لم و لن يترددوا في تقديم الغالي والنفيس دفاعا عنه وصونا لمكانته ومكتسباته ".

و قال سموه إن جنودنا البواسل الذين شاركوا في مهمة " إعادة الأمل " في اليمن الشقيق قدموا أسمى آيات الفداء إلى جانب أشقائهم في قوات التحالف العربي وأكدوا للعالم أن إسهام الإمارات سيبقى دائماً أحد الركائز الرئيسة لضمان أمن واستقرار المنطقة وأن انحياز دولتنا إلى الحق و أصحابه راسخ رسوخ الجبال.. ووجه سموه تحية إعزاز وتقدير لأبطال القوات المسلحة الأشداء الذين ضربوا أروع أمثلة البذل والعطاء في ميادين الكرامة لما قدموه من تضحيات في سبيل إقرار أسس العدل وما قاموا به من جهود في مجال العمل الإنساني وإعادة الإعمار وتحية مماثلة إلى أرواح شهدائنا الأبرار الذين سطروا بدمائهم الزكية أعظم البطولات التي ستظل شاهدة على انتماء قواتنا المسلحة لتراب وطننا الغالي والتزامها بالذود عن مقدراته وعدم التردد في نصرة كل صاحب حق و الوقوف إلى جانب كل مظلوم ليبقى اسم الإمارات مقروناً بالخير والنماء والأمل على الدوام ".

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من جانبه قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تصريح له بهذه المناسبة الوطنية: "نفخر و نعتز بأبناء الإمارات المخلصين الذين أثبتوا بطولاتهم و شجاعتهم و عزيمتهم في تنفيذ المهام الوطنية والإنسانية في اليمن الشقيق" .

وأضاف أن أبناء الوطن كما عهدناهم عبروا عن المعدن الأصيل للإنسان الإماراتي و القيم المترسخة التي زرعها المؤسسون الأوائل في هذا الشعب و هذه الأرض في الوقوف إلى جانب الحق و العدل ونصرة المظلوم ومد يد العون لكل محتاج إلى المساعدة .

و أوضح سموه أن دولة الإمارات ستظل تزرع الخير و تفتح أبواب الأمل و تقدم العون و المساعدات الإنسانية و التنموية في كل أنحاء اليمن.

و قال سموه : " في هذه المناسبة نتذكر بكل إجلال وتقدير وعرفان.. شهداءنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم في ميدان الحق والواجب ليصنعوا مجد بلادهم ويرفعوا رايتها..ستظل ذكراهم خالدة في وجداننا".

وأضاف سموه: "نحن دعاة سلام و خير و محبة.. لكننا في الوقت ذاته أصحاب عزم وهمة حينما يتعلق الأمر بتهديد أمننا أو أمن أشقائنا" .. معربا سموه عن الفخر و الاعتزاز بدور الإمارات التاريخي الذي تؤديه ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة وبشكل خاص في اليمن الشقيق".

و قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إن شعب الإمارات كان خير داعم لقواته المسلحة الباسلة في مهمتها النبيلة في اليمن الشقيق وقدم صورة رائعة في الوطنية والتكاتف والتضامن والوعي.. و هذا ليس غريبا على هذا الشعب الأصيل الذي يلتف دائما حول قيادته وقواته المسلحة.

وشدد سموه على أن قواتنا المسلحة كانت و ستظل على الدوام قوة سلام واستقرار في المنطقة والعالم وأن الإمارات دولة تصنع السلام وتزرع الخير وتبث الأمل في أي مكان تذهب إليه.