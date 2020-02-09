الامارات | "الأرصاد": انخفاض الحرارة 10 درجات خلال اليومين المقبلين

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": انخفاض الحرارة 10 درجات خلال اليومين المقبلين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد الدولة خلال اليومين المقبلين انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة، يتراوح ما بين 6 إلى 10 درجات مئوية، نهاراً، لتكون درجات الحرارة العظمn في حدد الـ20 درجة مئوية.
وأبلغ المركز "الإمارات اليوم" أن ساعات الليل ستشهد في المقابل دفئاً نسبياً نتيجة وجود غطاء سحابي في طبقات الجو يمنع عملية الفق الحراري للأرض ليلاً، لتتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 13 إلى 14 درجة مئوية.
وتوقّع المركز أن يكون الطقس غداً، مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم، مع احتمال سقوط أمطاراً خفيفة على المناطق الساحلية والشمالية، منوهاً إلى حدوث انخفاض في درجات الحرارة.
وأوضح المركز أن طقس الثلاثاء سيظل مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم على مناطق متفرقة، مع استمرار فرصة سقوط بعض الأمطار، خاصة على المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، مؤكداً حدوث انخفاض آخر في درجات الحرارة.
ولفت المركز إلى أن طقس الأربعاء سيكون مغبراً وغائماً، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة وتكون قوية جزئياً بوجه عام أحياناً على البحر، ومثيرة ومحملة للغبار والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.
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