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الامارات | تغطية مباشرة لاستقبال حماة الوطن العائدين من اليمن

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقدّم موقع «الإمارات اليوم» تغطية مباشرة لاستقبال حماة الوطن العائدين اليوم من اليمن، والاحتفاء بمشاركتهم في المهمة الوطنية والإنسانية ضمن التحالف العربي باليمن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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