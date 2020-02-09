الامارات | تغطية مباشرة لاستقبال حماة الوطن العائدين من اليمن

شكرا لقرائتكم خبر عن تغطية مباشرة لاستقبال حماة الوطن العائدين من اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقدّم موقع «الإمارات اليوم» تغطية مباشرة لاستقبال حماة الوطن العائدين اليوم من اليمن، والاحتفاء بمشاركتهم في المهمة الوطنية والإنسانية ضمن التحالف العربي باليمن. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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