الامارات | محطة الفضاء الدولية تعبر سماء الإمارات اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن محطة الفضاء الدولية تعبر سماء الإمارات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، إن سكان الدولة، سيتمكنون مساء اليوم وبعد غروب شمس، من مشاهدة عبور محطة الفضاء الدولية عبر سماء الإمارات بصورة متألقة عند صفاء الاجواء، كنجم متألق يعبر السماء حيث ستفوق درجة اضاءتها في السماء إضاءة أي نجم وستعبر خلال الفترة من 18:36 الى 18:43 من الشمال الغربي نحو الجنوب الشرقي حسب المسار الموضح بالشكل المرفق .

وأوضح الجروان أن هذه الإضاءة التي نشاهدها للمحطة عبارة عن انعكاس لضوء الشمس و خاصة الألواح الشمسية إلى موقع معين من الأرض، و مع انها تلف حول الأرض نحو 16 مرة خلال اليوم و بمعدل كل ساعة ونصف الا ان هذه الزاوية لا تتحقق إلا في ظروف معينة تكون بعد غروب الشمس أو قبل طلوعه بفترة لا تتجاوز الساعتين ، و تتكرر هذه المشاهدة لعدة أيام لكن ليس بنفس القدر ثم تختفي لفترة من الزمن.

وأشار إلى أن محطة الفضاء الدولية ترتفع نحو 410 كيلو مترا عن سطح البحر و تبلغ مساحتها حوالي 110× 72 متر مربع .