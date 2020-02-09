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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ما الجديد في مهرجان دبي للمأكولات هذا العام؟
يعود مهرجان دبي المأكولات الذي طال انتظاره إلى دورته السابعة في 26 فبراير.
وسيقدم هذا الحدث مجموعة من العروض اللذيذة في جميع أنحاء المدينة، والتي تهدف إلى تدعيم مكانة دبي كعاصمة لفن الطهي في المنطقة، بحسب موقع breakingtravelnews.
وستحتفل النسخة المقبلة من المهرجان، الذي يستمر حتى 14 مارس، بتنوع الطهي في المدينة المستمد من دولة الإمارات وثقافات أكثر من 200 جنسية في دبي، كما سيتيح للمقيمين والزوار والعائلات ومقدمي الطعام نظرة ثاقبة على أحدث الأذواق والاتجاهات من مشهد فن الطهو العالمي.
وسيقدم مهرجان دبي للمأكولات 2020، الذي يستمر لمدة 18 يومًا وتنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، مجموعة رائعة من الفعاليات الشهية بما في ذلك Beach Canteen و Hidden Gems و Foodie Experiences التي تضم لوحات رئيسية وطاولات الطهاة وأطعمة فريدة من نوعها بالإضافة إلى أنشطة جديدة ومثيرة من قبل مشاهير الطهاة والفعاليات ذات الصلة بالطعام والعروض الترويجية في مراكز التسوق والمطاعم ومحلات السوبر ماركت وغيرها الكثير.
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