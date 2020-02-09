كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن شركات البناء ترمي بمخلفاتها في قناة مائية بأبوظبي

قال سكان مجتمع على شاطئ البحر في العاصمة إن شركات البناء تضخ النفايات في قناة مائية مجاورة مرة أخرى.

وتأتي شكاواهم بعد أسبوعين من إعلان شركة التطوير أنها ستحقق في القضية.

وقال سكان يعيشون على شاطئ الراحة إن الأنابيب القادمة من موقع بناء خلف المشروع كانت تضخ المخلفات السائلة في القناة وتحول المياه إلى اللون الأبيض.

ومن غير المعروف ماهية النفايات التي تتكون منها هذه المخلفات، ولكن يعتقد بعض السكان أنها خليط من الطمي والرمل.

وقالت ماريا سافيدرا التي تسكن في المنطقة إنها اشتكت لشركة الدار ووكالة البيئة في أبو ظبي بعد أن رأت ما بدا وكأنه مياه الصرف الصحي تتسرب إلى البحر في الموقع بانتظام.

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وأضافت “لقد قدمت الصور كدليل وكانت بالفعل مياه صرف صحي. أخبرتهم أن هذا لم يكن حادثًا معزولًا ولكنه كان يحدث يوميًا لمدة شهرين.

وأشارت سافيدرا إلى أنها أبلغت مفتشي وكالة البيئة بزيارة الموقع وقد تم حل القضية الآن.

وتحكم قواعد صارمة أعمال البناء والتخلص من النفايات في أبو ظبي.

وفي عام 2018، قامت البلدية بالإبلاغ عن 67 مخالفة وأصدرت 53 تحذيرًا لمقاولي البناء والمستشارين لعدم الالتزام بمعايير البيئة والصحة والسلامة.

وتفقدت البلدية مواقع البناء في جميع أنحاء إمارة أبوظبي، بما في ذلك شاطئ الراحة، وكان إلقاء النفايات بطريقة غير قانونية من بين الجرائم المسجلة، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.