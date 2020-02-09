كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن مشاريع ذكية في أسبوع الشارقة للابتكار

عرضت مجموعة من المشاريع والمبادرات الذكية في أسبوع الابتكار الذي انطلق في مقر هيئة الشارقة للكتاب يوم السبت.

ومن بين المشاريع والأفكار التي عرضت في الحدث كان هناك مشروع لمعالجة المياه من المغاسل وأحواض الاستحمام والغسالات بالطاقة الشمسية، ومشروع يستخدم الطائرات بدون طيار لمخرجات الصور الجوية للمباني؛ وجهاز حماية ذكي يمكنه مراقبة مساحة كبيرة مع تقليل الدوريات؛ ورادار الكشف عن الضوضاء يمكن أن يلتقط أصوات السيارات.

وتشارك في هذا الحدث، الذي يحتفل بالابتكار والمبتكرين عدد كبير من الكيانات الحكومية المحلية والاتحادية وكذلك الجامعات في الشارقة، بحسب خليج تايمز.

مشروع رؤية

من بين أبرز المشاريع التي تعرضها بلدية الشارقة هو “رويه”. وقال سالم ثابت الطريفي المدير العام لبلدية الشارقة: “إنها محطة تعمل بالطاقة الشمسية لمعالجة المياه من مغاسل الملابس وأحواض الاستحمام ومصارف غسيل السيارات التي يمكن للري استخدامها واستهلاكها”.

كما عرضت الهيئة المدنية مشروعاً يستخدم تكنولوجيا الطائرات بدون طيار في التصوير الجوي ومعالجة البيانات المساحية ومطابقة مخرجات الصور الجوية للمباني مع خرائط موثقة للبلدية.

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الحارس الذكي

وقال الرائد علي خليفة غاشي من إدارة المهام الخاصة إن شرطة الشارقة قدمت مشروع “الحارس الذكي”، الذي صممه ضباط الشرطة. ويدور المشروع حول مقطورة متنقلة تتضمن كاميرا ذكية ومتقدمة مع تقريب دقيق يمكن أن يغطي مساحة كبيرة.

الرادار الذكي

وقال الملازم عمر سالم الجروان، رئيس قسم مراقبة الطرق في شرطة الشارقة، إن الشرطة عرضت أيضًا رادارًا للكشف عن الضوضاء يمكنه التقاط أصوات السيارات و”يهدف المشروع إلى زيادة السلامة على الطرق وتوفير الأمن والراحة للجمهور.”

خدمات مباشرة

قدمت الهيئة الوطنية للهوية مشروعًا لإبلاغ الأفراد والشركات عن انتهاء صلاحية جوازات السفر وبطاقات الهوية الوطنية وتأشيرات الإقامة بشكل تلقائي.