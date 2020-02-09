محمد بن راشد ومحمد بن زايد: «إكسبو» يصنع مستقبل دولتنا والمنطقة والعالم

دبي (وام)

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة توقيع اتفاقيتين بين «إكسبو 2020 دبي» وكل من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، بهدف تعزيز التنسيق والتعاون خلال الفترة المقبلة استعداداً لاستقبال الحدث الأعرق والأكبر من نوعه عالمياً في شهر أكتوبر المقبل، لتعزيز المردود المعرفي من ورائه ومنح المجتمع الفرصة للمشاركة في إضافة هذا الإنجاز لسجل الإنجازات الأكثر تميزاً لدولة الإمارات، وبما يعزز سمعتها كمركز عالمي لالتقاء العقول والأفكار والخبرات.

ودعا سموهما مجتمع الإمارات بصورة عامة، والجهات الحكومية بصفة خاصة، للاستفادة من هذا الحدث الضخم الذي تستضيفه دولة الإمارات في دبي لمدة ستة أشهر كاملة، كمنصة تخدم في صنع مستقبل دولتنا والمنطقة والعالم من حولنا بحلول وأفكار مبدعة، ليظل إرث هذا الحدث علامة فارقة ليس فقط على مستوى تاريخ المعرض الذي تعود بدايته إلى نحو 150 عاماً، ولكن أيضاً على صعيد الفائدة التي سيخلفها من ورائه بما سيتضمنه من ابتكارات تعالج أهم التحديات وتعظّم الفرص التنموية والتطويرية في مختلف القطاعات الحيوية.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تقديرهما لمستوى الوعي لدى الجهات الحكومية التي وضعت برامج تحفيزية متعددة لإتاحة فرص للعاملين فيها ولعائلاتهم للاستفادة من هذه التجربة التعليمية والتثقيفية والإبداعية التي ستشهد مشاركة وفود ما يقرب من 200 دولة تحت سقف واحد على أرض الإمارات لبحث أفضل السبل اللازمة لصُنع المستقبل الذي تنشده البشرية مُحمّلاً بكل أسباب التقدم والازدهار لكل شعوبها.

وفي هذه المناسبة، قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية: «سائرون على نهج والدنا القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في الانفتاح والتعاون مع شعوب العالم، حيث سنشارك مع أبناء الإمارات في الترحيب بضيوف الدولة، ونعمل معاً على تعزيز السمعة العالمية لدولة الإمارات، ومشاركة الجميع في هذا المحفل الإبداعي الهادف إلى تمكين التواصل بين البشر والمشاركة في صُنع مستقبل أفضل».

من جهته، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لـ«إكسبو 2020 دبي»، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات: «منذ سنوات ونحن نعمل بجد كفريق عمل واحد ليكون إكسبو 2020 دبي الأكثر تميزاً في تاريخ الحدث الدولي، وتتضافر جهودنا مع جهود جميع الدوائر الحكومية، والتي قدمت لنا دعماً غير محدود في سبيل استضافة الحدث على النحو الذي يحقق رؤية قيادتنا وطموحات شعبنا. وسنحتفل بمشاركة العالم في هذه الرحلة إلى المستقبل، وبعد أقل من تسعة أشهر، سنرحب بملايين الزوار في دولة الإمارات، لنتواصل معهم ونعمل وننجز ونتشارك لحظات الفرح والاحتفاء بأروع الابتكارات والحلول التي تخدم الإنسانية». وأضاف سموه: إن «إكسبو» حدث يمثل دولتنا الغالية أمام العالم، والكل في دولة الإمارات يترقب يوم 20 أكتوبر المقبل للترحيب بالعالم على أرضها، ويحتفي بالإبداعات والابتكارات والفنون، ويشارك في تدشين مرحلة جديدة من النمو والتطور واستضافة الأحداث العالمية الضخمة، وسنرحّب بجميع المؤسسات الحكومية وموظفيها وعائلاتهم في الحدث الأروع في العالم لنتبادل الأفكار وليشارك الجميع في صُنع مستقبل أفضل.

من جانبه، أكد معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع أهمية تضافر كافة الجهود لإخراج الحدث العالمي الكبير على الوجه الأكمل، وقال معاليه: «انطلاقاً ممّا تسمو إليه القيادة الحكيمة، نعمل جميعاً في دولة الإمارات على استضافة استثنائية، نحتفل من خلالها بالإنجازات التي تحققت خلال مسيرة الاتحاد ونتطلع للعمل وتحقيق المزيد من النجاحات في الخمسين عاماً المقبلة، ونحن حريصون على المشاركة بكل فخر في هذا الحدث، وإظهار كرم الضيافة. سيكون إكسبو 2020 أيضاً فرصة لشباب الوطن للاطّلاع على أحدث الابتكارات والاختراعات وما توصلت إليه دول العالم من تقدم في جميع القطاعات».

ويلتزم «إكسبو 2020 دبي» بصنع إرث مستدام وراسخ يستمر لسنوات طويلة، ويسعى لتحقيق رؤية تشمل البنية التحتية المحلية والاقتصاد والمجتمع والثقافة، وتأسيس بيئة مستدامة تحفز الابتكار، مثل إنشاء مؤسسات أكاديمية وبحثية، بالإضافة إلى تحفيز اقتصاد المنطقة وترك أثر إيجابي على العالم أجمع.