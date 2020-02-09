بلدية أبوظبي تفتش على الرافعات البرجية

أبوظبي (الاتحاد) نظمت بلدية مدينة أبوظبي حملة تفتيشية على 145 موقعاً إنشائياً خلال شهر يناير لعام 2020، بهدف التأكيد على تطبيق معايير البيئة والصحة والسلامة في هذه الرافعات البرجيــة وتوفير أعلى معايير السلامــة.

وأهابت البلدية بأصحاب الشركات التي لديها رافعات برجيــة بأهمية الالتزام بمعايير البيئة والصحة والسلامة وتوفير الاشتراطات والتصاريح اللازمة، وعمل التدقيق اللازم من قبل طرف ثالث للتأكد من سلامــة الرافعات البرجيــة.

وأضافت البلدية أنها شهدت التزاماً من المقاولين والاستشاريين بنسبة تفوق الـ 70%، حيث رصدت بعض الملاحظات، وحررت خلال الحملة عدداً من الإنذارات بلغت (34) إنذاراً للمواقع الإنشائيــة غير الملتزمة باشتراطات البيئة والصحة والسلامة، وتسبب خطراً على سلامة العمال والمجتمع.

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