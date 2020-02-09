محمد بن راشد: حماة الاتحاد أهلاً بكم في أرض الوطن

أبوظبي (الاتحاد) أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن أبطال القوات المسلحة الإماراتية ساهموا في أعمال إنسانية في 22 محافظة يمنية استفاد منها ملايين الأسر اليمنية. جاء ذلك في تغريدة لسموه على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقال سموه: «تحية لأبناء الوطن العائدين من أرض اليمن، شاركوا أخوانهم في قوات التحالف مهمة لإعادة الأمل وترسيخ أمن المنطقة، ساهموا في أعمال إنسانية في 22 محافظة استفاد منها ملايين الأسر، وساهموا في بناء وتطوير مشاريع تنموية ضخمة في محافظات اليمن، أهلاً بكم في أرض الوطن.. حماة الاتحاد».

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