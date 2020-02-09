طحنون بن محمد: أبطالنا رمز مشرق لروح أبناء الإمارات

أبوظبي (الاتحاد) أكد سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، أن أبطال القوات المسلحة الإماراتية رمز مشرق لروح أبناء الإمارات ولعقيدة مؤسسيه العظام وقيادته الرشيدة، جاء ذلك في تغريدة لسموه على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقال سموه: «بمثلهم نرفعُ رؤوسنا فخراً واعتزازاً، أسودُ الإمارات العائدين من اليمن بعد أن أدوا واجبهم تجاه إخوانهم، رمز مشرق لروح أبناء الإمارات ولعقيدة مؤسسيه العظام وقيادته الرشيدة، أدام الله الأمن والأمان».

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