محمد بن زايد: جنودنا يد تحمي وأخرى تبني

أبوظبي (الاتحاد) وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تحية اعتزاز وفخر لأبناء قواتنا المسلحة احتفاءً بمشاركتهم في المهمة الوطنية والإنسانية ضمن التحالف العربي باليمن.

وقال سموه: «تحية اعتزاز وفخر.. نوجهها لجنودنا وأبناء وطننا ونحن نحتفي غداً بمشاركتهم في المهمة الوطنية والإنسانية ضمن التحالف العربي باليمن.. كما عهدناهم، عبر تضحياتهم وشجاعتهم يزرعون الخير وينشرون الأمل.. يد تحمي وأخرى تبني، وبإذن الله باقون سنداً وعوناً للشقيق في صيانة أمن منطقتنا واستقرارها».

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